남모 前보좌관 23일 오전 경찰 출석 강선우 의원 진술 신빙성 확인 전망

[헤럴드경제=이용경 기자] 강선우 무소속 의원의 공천헌금 1억원 수수 의혹을 둘러싼 관련자 진술이 엇갈리고 있는 가운데 경찰이 핵심 인물인 전직 보좌관을 네 번째로 불러 조사 중이다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 23일 오전 9시부터 강 의원의 보좌관이자 사무국장을 지낸 남모 씨를 불러 4차 조사를 시작했다. 이날 조사는 지난 20일 강 의원이 경찰에서 한 진술의 신빙성을 검증하기 위한 것으로 보인다.

이날 오전 서울 마포구에 있는 서울청사에 출석한 남씨는 ‘호텔 카페 만남에 동행했는지’, ‘쇼핑백을 옮기며 돈인 줄 몰랐는지’ 등을 묻는 취재진 질문에 답하지 않은 채 조사실로 들어갔다.

앞서 강 의원은 지난 20일 경찰에 출석해 21시간에 걸친 밤샘 조사를 받았다. 그는 “2022년 1월 서울 용산의 한 호텔 1층 카페에서 김경 서울시의원으로부터 쇼핑백을 건네받았으나 당시에는 금품이 든 줄 몰랐고 4월이 지나서야 뒤늦게 알게 됐다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

하지만 경찰은 내용물도 알지 못하는 쇼핑백을 석 달 가까이 보관했다는 강 의원의 진술 신빙성이 낮다고 보는 것으로 전해졌다.

경찰은 당시 호텔 만남에 동석했던 남씨를 상대로 김경 서울시의원으로부터 쇼핑백을 전달받은 경위와 보관·반환 시점 전반을 재확인하며 강 의원 진술과 불일치하는 대목이 있는지 추궁한다는 방침이다.

조사 결과에 따라 강 의원을 포함한 관련자들에 대한 구속영장 신청 등 신병 확보 방침도 검토할 것으로 보인다.

한편 경찰은 김 시의원이 지방선거 이후 2022년 10월께 강 의원에게 8200만원을 여러 사람 명의로 나눠 후원한 정황도 추가 포착한 것으로 전해졌다. 이듬해 12월에도 같은 방식으로 5000만원을 후원했다고 한다.

강 의원은 지난 경찰 조사에서 “김 시의원의 추천으로 후원자들이 돈을 보낸 사실을 확인하고 후원금을 반환했다”는 취지로 진술했다고 한다. 경찰은 해당 후원금도 청탁 대가였는지 확인하고 있다.