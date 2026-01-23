소담데이 리뉴얼, ‘슈퍼소담데이’로 소상공인 지원 강화 유튜브 동시생중계 및 무료 홍보 쇼츠 제작 제공도

[헤럴드경제=호석희 기자] 공영홈쇼핑은 자사의 모바일 라이브커머스 ‘공영라방’에서 23일 소상공인 특집 ‘슈퍼소담데이’를 선보인다고 23일 밝혔다. 기존 운영하던 소담데이를 확대 개편해 소상공인에 대한 지원을 한층 강화했다.

개편된 ‘슈퍼소담데이’는 구매 고객과 소상공인 협력사 모두에게 혜택을 확대했다. 생방송마다 10명의 고객을 현장에서 선정해 1만원의 적립금을 제공한다. 협력사에는 홍보 쇼츠를 무료로 제작 지원해 다양한 채널에서 활용할 수 있도록 했다.

협력사 대표 혹은 관계자가 직접 출연해 상품 소개와 개발 스토리 등을 자신의 목소리로 전달하는 점도 특징이다.

올해부터 슈퍼소담데이는 공영라방과 유튜브에 동시 생중계 된다. 방송 시간과 상품은△ 11:00 국내산 햇양파 3Kg/5kg 9000원 △13:00 더 착한 화장지 90롤 2만8900원 △15:00 똑참추어탕 5팩 1만4900원 △17:00 신품종감귤 윈터프린스 2.5kg 2만8900원 △19:00 1++ 한우 특수부위 모듬 300g/스테이크 400g 1만9900원 등이다.

지난해 소담데이는 매월 단 하루 총 5회의 연속 라방을 진행, 소상공인들의 다양한 상품을 소개했다. 연간 누적 주문액은 4억에 달한다.

공영홈쇼핑 관계자는 “슈퍼소담데이는 소상공인에 더욱 집중해 라방 출연 경험을 쌓고 자신의 상품과 삶의 이야기를 진솔하게 전할 수 있는 기회가 될 것”이라며, “앞으로도 매월 정기적인 운영을 통해 소상공인들의 판로 확대를 적극 지원하겠다”고 말했다.