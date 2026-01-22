“양당 간 논의 잘 진행되길 지켜보겠다” 22일 원내지도부 만찬 이후 조국 대표와 논의

[헤럴드경제=문혜현 기자] 청와대가 여당인 더불어민주당과 조국혁신당의 합당 논의와 관련해 “사전에 (정청래) 당 대표한테 연락은 받았다”고 밝혔다.

홍익표 정무수석은 이날 오후 청와대 춘추관에서 기자들과 만나 이같이 말하고 “양당 통합이나 정치적 통합은 이재명 대통령의 평소 지론이었다”고 했다.

앞서 강유정 청와대 대변인은 관련 질문에 “사전에 특별히 논의된 건 없다”고 말했지만 입장을 바꾼 것이다. 강 대변인은 거듭된 질문에 “제 선에서 정확하게 아는 바 없다”고 했다.

홍 수석은 이날 정 대표의 연락이 ‘합당을 추진하겠다’는 내용이었느냐는 물음에 “상황을 설명하는 (내용이었다)”면서 “오늘 발표할 내용들을 사전에 ‘이런 것 발표하고 조국혁신당과 논의했다’고 말했다”고 설명했다.

전날 이 대통령이 민주당 원내지도부와 저녁을 나누는 자리에서 관련 얘기가 오갔는지 여부에 홍 수석은 “(얘기가) 안 나왔다”며 “어제 (저녁) 자리 이후라고 생각하면 된다”고 덧붙였다.

이날 홍 수석은 송언석 국민의힘 원내대표를 예방할 예정이다. 이와 관련해 홍 수석은 “사실 오래전에 22일과 23일로 얘기를 했다”며 “애초 (22일) 11시쯤 만나는 것으로 약속돼 있었는데, 어제(21일) 갑자기 4시 반으로 바뀌었다. 박근혜 전 대통령이 와서 그런 것 같다”고 했다.