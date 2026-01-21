공연 소식 13일 이후 호텔스닷컴 불꽃 검색 일본인 부산행 1만% 폭증, 홍콩도 7000%

[헤럴드경제=함영훈 기자] 방탄소년단(BTS) 글로벌 아미(ARMY)들이 미칠것 같은 그리움을 한국여행 폭풍검색 열기로 풀고 있다. 4년 만에 재개되는 BTS 월드투어가 어마어마한 문화관광 이코노미를 빚어낼 것으로 보인다.

21일 호텔스닷컴 데이터에 따르면, 지난 13일 투어 일정 발표 이후 48시간 동안 한국을 향한 인바운드 여행 검색량이 크게 증가한 것으로 나타났다.

이는 글로벌 히트곡 ‘Dynamite’로 큰 인기를 얻은 K팝 그룹의 ‘다이나마이트’한 컴백을 기대하며, 다시 무대에 오르는 모습을 직접 보기 위해 전 세계 팬들의 관심이 빠르게 확산되고 있음을 보여준다.

투어 발표 직전 주와 비교해 서울을 향한 인바운드 여행 검색량은 두 배 이상(+155%) 증가했으며, 부산은 약 25배(+2375%) 급증했다.

공식적인 티켓 판매가 시작되기 전부터 한국을 향한 인바운드 여행 수요가 빠르게 확대되고 있음을 보여준다.

서울을 향한 여행 검색량 증가는 주요 인바운드 시장의 강한 관심에 힘입은 것으로 나타났다. 일본(+400%)이 가장 높은 증가율을 기록했으며, 이어 대만(+260%), 홍콩(+170%), 미국(+95%) 순으로 뒤를 이었다.

부산은 단 두 차례의 공연 일정임에도, 투어 발표 이후 동일한 48시간 동안 여행 검색량이 큰 폭으로 증가했다. 해당 기간 부산을 향한 인바운드 여행 검색량은 일본(+1민545%)이 주도했으며, 이어 홍콩(+7100%), 대만(+1275%), 미국(+835%) 순으로 확인됐다.

이 같은 여행 행태는 호텔스닷컴의 언팩(Unpack 24) 여행 전망 보고서에서 처음 확인된 ‘투어 투어리즘(Tour Tourism)’ 트렌드와도 일치한다. 조사 결과, 국내 응답자의 70%는 콘서트나 음악 이벤트 참석을 위해 여행을 떠나는 데 이전보다 더 큰 관심을 보인 것으로 나타났으며, 43%는 좋아하는 아티스트의 라이브 공연을 보기 위해 거주 도시를 넘어 이동할 의향이 있는 것으로 나타났다. 이 과정에서 여러 공연 일정에 맞춰 여행을 계획하는 경향도 나타났다.

인바운드 수요와 더불어, 투어 발표 이후 국내 여행에 대한 관심 역시 확대됐다. 발표 이후 48시간 동안 서울을 향한 국내 여행 검색량은 전주 대비 190% 상승했고,1 부산은 같은 기간 전주 대비 3855% 증가율을 기록했다.

이번 데이터는 주요 문화적 이벤트가 여행 결정에 실질적인 영향을 미치고 있음을 보여주며, 라이브 공연이 인바운드와 국내 여행 수요 모두를 이끄는 핵심 요인으로 작용하고 있음을 시사한다고 호텔스닷컴 분석팀은 밝혔다.