이정환 ‘두바이 데저트 클래식’ TOP10 도전 이승택 데뷔 2전째는 ‘아메리칸 익스프레스’

[헤럴드경제=조용직 기자] 이번 주 이정환(35·우리금융그룹)이 DP월드투어에, 이승택(31·CJ)은 PGA투어에 출격한다.

이정환은 현지시간으로 1월 22일부터 25일까지 아랍 에미리트 두바이의 에미레이츠 골프클럽(파72. 7439야드)에서 열리는 DP월드투어 시즌 첫 롤렉스 시리즈 대회인 ‘히어로 두바이 데저트 클래식(총상금 900만 달러, 우승상금 163만8000 달러)’ 참가자 명단에 이름을 올렸다.

이정환은 “다른 것보다 나 자신에게 집중해서 플레이하는 것이 정말 중요하다고 생각한다. 지난 대회 샷이 불안정했으나 점점 감을 찾아가고 있다“며 ”큰 대회에 출전하게 돼 정말 기쁘다. 부담 갖지 않고 즐기면서 최선을 다할 생각”이라고 말했다.

이정환은 지난해 10월 KPGA 투어와 DP월드투어 공동주관으로 열린 ‘제네시스 챔피언십’에서 우승을 차지하며 DP월드투어 시드 2년을 획득했다.

이정환은 지난해 12월 남아공에서 열린 ‘네드뱅크 골프 챌린지’를 통해 올시즌 DP월드투어에 처음 출전했고 공동 23위로 마치며 순조로운 출발을 보였다. 현재까지 3개 대회에 참가했고 직전 대회인 ‘두바이 인비테이셔널’에서 공동 33위에 올랐다.

이승택은 현지시간으로 1월 22일부터 25일까지 미국 캘리포니아주 라 킨타의 피트다이 스타디움 코스(파72·7210야드)에서 열리는 PGA 투어 ‘아메리칸 익스프레스(총상금 920만 달러, 우승상금 165만6000 달러)’에 나선다.

이승택은 “지난 개막전에서 아쉽게 컷탈락을 했지만 좋은 경험과 교훈을 얻었다고 생각한다”며 “부족한 부분을 보완해서 이번 주는 내가 만족할 수 있는 좋은 결과를 얻고 싶다. 부담은 내려놓고 즐기면서 하겠다. 많은 응원 부탁드린다“고 포부를 밝혔다.

이승택은 지난해 콘페리투어에서 준우승 1회 및 TOP10 6회 진입 포함 21개 대회에서 컷통과하는 활약으로 콘페리투어 포인트 13위에 오르며 2026 시즌 PGA투어 카드를 따냈다. 이승택은 지난주 ‘소니오픈 인 하와이’에서 PGA투어 데뷔전을 치렀다.

한편 ‘아메리칸 익스프레스’에는 이승택과 함께 김시우(31·CJ), 김성현(28·신한금융그룹), 김주형(24·나이키)이 참가자 명단에 이름을 올렸다.