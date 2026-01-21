조기귀국후 장동혁 대표 전격 방문 “범야권 공동 투쟁 방안 마련할 것” 보수인사 잇단 방문…범보수 결집

이준석 개혁신당 대표가 21일 일주일째 단식투쟁 중인 장동혁 국민의힘 대표를 찾았다. 당 안팎에서는 보수진영 정치인들이 잇달아 농성현장을 방문하면서 범보수 결집 분위기에 대한 기대감이 나온다.

이 대표는 이날 국회 로텐더홀에서 단식 중인 장 대표를 만난 뒤 “장 대표의 단식은 내가 본 단식 중 가장 진정성 있고 소위 FM(정석)대로 한 단식”이라며 “이것에도 꿈쩍하지 않고, 더불어민주당이 보이는 자세로 봤을 때 어쩌면 단식보다 강한 것을 강구해야 될지도 모르겠다”고 밝혔다.

이 대표는 당초 예정된 귀국 일정을 앞당겨 이날 귀국해 장 대표를 찾았다. 이 대표는 “장기투쟁이지 않을까하는 우려와 함께 장 대표가 몸을 추스르셔야 하지 않을까하는 걱정이 든다”며 “당내 인사들과 송언석 국민의힘 원내대표 등과 상의해서 너무 늦지않게 공동 투쟁 방안을 마련하겠다”고 말했다.

단식투쟁의 목적인 통일교·공천헌금 특검에 대해서는 “(민주당이) 실제로 통일교 특검을 받을 것처럼 이야기했다가 지금은 오만가지 조건을 다 붙여서 무슨 특검인지 모를 것을 제안한다”며 “자신들 잣대로 이 사안을 들여다보면 이미 10가지 특검을 했어야 한다”고 지적했다.

장 대표는 “여당이 아직 아무런 미동도 하지 않는 것이 너무 안타깝다”며 “특검문제에 대해서는 국민의힘과 개혁신당이 함께 힘을 모아서 여기까지 올 수 있었다”고 말했다.

전날에는 개혁보수 성향인 유승민 전 의원이 장 대표를 찾았다. 유 전 의원은 “일부 문제에 있어 서로 생각이 다르더라도 국민이 신뢰할 수 있는 보수로 어떻게 거듭날 수 있는가를 머리 맞대고 해결책을 찾아야 할 때”라며 “하나가 돼 보수 재건의 길, 해결책을 찾으면 좋겠다”고 했다.

지난 18일에는 오세훈 서울시장과 이철우 경북지사, 유정복 인천시장, 김성태 전 원내대표 등이 장 대표를 만났다. 19일에는 박형준 부산시장, 20일에는 강경보수로 평가되는 조원진 우리공화당 대표, 김진태 강원지사가 연이어 방문했다.

당 내에서도 장 대표를 지지하는 여론이 형성됐다. 초·재선 소장파 의원들의 모임인 ‘대안과 미래’가 장 대표의 단식투쟁을 지지한다는 입장을 밝혔다. 모임 간사인 이성권 의원은 “지금 국민의힘에 필요한 것은 통합”이라며 “당의 통합을 저해하는 어떠한 언행도 중단돼야 한다는 것을 결의했다”고 밝혔다.

안철수, 나경원, 임이자 등 중진의원들도 장 대표 농성장을 찾아 응원했다. 안 의원은 페이스북에서 “장 대표와의 대화에서 공천비리 없고, 범죄자가 벌받는 공정한 사회를 원하는 마음은 하나임을 다시 한번 느꼈다”며 “당대표로서 굳은 결의로 행동에 나서신 만큼 진심이 고스란히 국민에게 전달되길 함께 기원한다”고 말했다.

일각에선 한동훈 전 대표도 방문해야 한다는 주장이 나온다. ‘당원게시판 논란’을 두고 장 대표와 갈등을 보인 가운데 보수 통합 분위기를 강화할 수 있다는 분석이다. 다만 가능성은 낮게 점쳐진다. 한 전 대표는 현재로선 농성장을 방문할 계획이 없는 것으로 알려졌다.

한편 장 대표는 전날 오후 9시께 산소포화도가 급격히 떨어져 의료진이 병원 이송을 권고했으나, 이를 거부하고 의료용 산소 발생기를 활용하는 긴급조치를 받은 것으로 전해졌다. 정석준 기자