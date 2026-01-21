[헤럴드경제=장연주 기자] 조국혁신당 조국 대표는 21일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 자진 사퇴하지 않는다면 대통령이 지명을 철회해야 한다는 의견을 냈다. 조 대표는 특히 이 후보자의 부정청약 의혹에 대해 “무조건 장관 후보자 자격이 없다”고 비판했다.

조 대표는 이날 CBS 라디오 ‘박성태의 뉴스쇼’에 출연해 “이 후보자는 대통령에게 부담을 넘길 것이 아니라 본인 스스로 빨리 거취를 결단해야 한다”고 말했다.

이에 진행자가 ‘결단을 안하면 대통령이 지명 철회해야 한단 입장으로 이해하면 되냐’고 질문하자 “그렇다”고 답변했다.

다만 그는 “이 후보자에 대한 인사청문회는 당연히 열어야 한다고 본다”며 “청문회는 기본적으로 국민을 위한 자리인데, 국민이 공방을 듣고 판단하도록 하는 자리인 만큼 열리지 않은 게 참 아쉽다”고 덧붙였다.

특히 조 대표는 이 후보자의 부정청약에 대해서는 “아들이 결혼을 했는데 안한 것처럼 로또 청약을 해서 돈을 엄청나게 벌었다는 특이한 말을 들었다”며 “이건 진보 혹은 보수를 떠나 무조건 장관 후보자 자격이 없다고 본다”고 비판했다.

한편, 조 대표는 올 6월 예정된 지방선거와 국회의원 재·보궐 선거 중 어느 선거에 출마할지에 대해 “3월 정도 출마지를 공개할 것 같다”며 “지선이든 재보선이든 무조건 나간다. 지방선거 후보자를 발굴하고 배치하는 게 끝난 뒤에 당 전략기획단이 나가라는 대로 나가겠다”고 밝혔다.