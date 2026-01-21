[헤럴드경제=홍석희 기자] 수면 전문 브랜드 프로젝트슬립이 매트리스와 토퍼 주요 제품군의 내장재를 항균 신소재 ‘차콜폼(Charcoal Foam)’으로 전면 교체해 새롭게 출시했다고 21일 밝혔다.

이번 리뉴얼은 침구 위생과 안전성을 강화하는 데 초점을 맞췄다. 퍼펙션 매트리스와 프로젝트슬립 매트리스를 비롯해 퍼펙션 토퍼, 푹신 토퍼, 플립 토퍼 등 주력 라인업 전반에 숯 성분을 함유한 기능성 메모리폼을 적용했다. 기존의 착·탈감은 유지하면서 습기와 냄새, 세균 번식 우려를 줄인 것이 특징이다.

차콜폼은 숯의 미세 기공 구조를 활용해 땀과 습기를 흡수하고 냄새를 줄이는 소재다. 프로젝트슬립은 한국의류시험연구원(KATRI) 시험을 통해 황색포도상구균과 폐렴간균에 대해 99.9%의 정균 감소율을 확인했다고 밝혔다.

안전성 인증도 강화됐다. 오코텍스(OEKO-TEX) 1등급과 서티퍼러스(CertiPUR-US), KC 인증을 모두 획득해 영유아부터 노약자까지 사용할 수 있는 기준을 충족했다.

프로젝트슬립 관계자는 “위생과 건강에 대한 소비자 요구가 높아지면서 강력한 항균 기능을 더한 차콜폼 리뉴얼을 단행했다”며 “공인 시험으로 입증된 항균력과 안전 인증이 제품 신뢰도를 높일 것”이라고 말했다.

한편 프로젝트슬립은 ‘수면 기본권’을 내세운 브랜드로, 불필요한 마케팅 비용을 줄이고 합리적인 가격 정책을 유지하고 있다. 리뉴얼 제품에 대한 자세한 정보는 공식 홈페이지와 주요 온라인 스토어에서 확인할 수 있다.