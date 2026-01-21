“지선이든 재보궐이든 무조건 나간다…3월에 공개”

[헤럴드경제=주소현 기자] 조국 조국혁신당 대표는 21일 청문회가 무산된 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 관해 “대통령에게 넘길 게 아니라 본인 스스로 빨리 결단하셔야 한다”고 말했다.

조 대표는 이날 CBS라디오와 인터뷰에서 이 후보자가 결단하지 않으면 대통령이 지명을 철회해야 한다는 입장이냐는 질문에 “그렇다”고 답했다.

인사청문회법에 따라 이 후보자에 대한 청문 절차는 임명동의안이 국회에 제출된 지난 2일로부터 20일 이내인 이날까지 마무리돼야 한다. 이후 대통령은 10일 이내로 국회에 청문경과보고서 재송부를 요청할 수 있다. 여야는 당초 지난 19일 이 후보자에 대한 청문회를 열기로 합의했으나, 자료 부실 제출 등을 이유로 공방만 이어가는 상황이다.

이 후보자 청문회 파행에 관해 조 대표는 “국민이 공방을 듣도록 그리고 판단하도록 하는 자리인데, 그게 열리지 않은 건 아쉽다”고 말했다. 그는 “이 후보자에 대해서 매우 비판적 입장을 갖고 있지만 법이 정한 절차를 따라가야 한다. 국회의 권리이자 의무”라며 “인사청문회는 단순히 야당을 위한 자리일 뿐만 아니라 이 후보를 위한 자리이기도 하고, 근본적으로는 국민을 위한 자리”라고 설명했다.

조 대표는 “중도 보수 인사를 입각시키는 데 찬성한다”면서도 이 후보자의 탄핵 반대 전적을 비판했다. 조 대표는 “대부분의 국민이 내란에 반대해서 싸우고 윤석열 탄핵을 외쳤는데 다선 의원이라는 사람이 사리 판단을 하지 못했다면 그 자체가 문제가 있고, 그런 소신을 어떻게 하루아침에 손바닥 뒤집듯이 바뀌는지 진정성이 의심스럽다”고 했다.

이어 “이 후보자가 경제 전문가라고 하는데 신자유주의 경제 철학, 경제 정책 신봉자”라며 “이재명 정부의 경제 기조와 반대되는 분”이라고도 지적했다.

한편 조 대표는 “(6·3) 지방선거든 재보궐 선거든 무조건 나간다”고 밝혔다. 조 대표는 “언론에서는 제가 어디 나가냐 이런 관심이 있다”면서 “당 차원에서는 그 지방 선거 후보자들을 발굴하고 배치하는 게 끝나고 난 뒤에 제가 아마 3월 정도에 공개할 것 같다”고 말했다.

그러면서 “당내에서도 여의도로 돌아와야 한다는 분이 있고 그렇지 않다. 지방자치단체장으로 나가야 한다는 입장이 갈려 있는데 현재 지금 판단하기는 좀 어렵다”고 덧붙였다.