군경TF, 21일 압수수색 영장 집행

[헤럴드경제=이용경 기자] 북한의 ‘한국발 무인기 침투’ 주장에 대한 진상 규명에 나선 군경합동조사TF가 21일 민간인 피의자 3명에 대한 강제수사에 나섰다.

경찰청 국가수사본부는 이날 언론 공지를 통해 “군경합동조사TF는 오전 8시께부터 무인기 사건과 관련한 민간인 피의자 3명의 주거지와 사무실 등에 대해 항공안전법 위반 혐의로 압수수색 영장을 집행하고 있다”고 밝혔다. 그러면서 “압수물 분석과 피의자에 대한 조사를 통해 모든 가능성을 열어두고 철저히 수사할 예정”이라고 덧붙였다.

이날 압수수색 대상은 무인기 제작 업체 에스텔엔지니어링 대표 장모 씨와 이사를 역임한 30대 대학원생 오모 씨, 이들이 운영하는 업체에서 대북전담 이사로 활동한 김모 씨로 보인다. 이들 가운데 오씨는 최근 한 방송사와의 인터뷰에서 자신이 무인기를 날려 보낸 당사자라고 주장하기도 했다.

특히 장씨와 오씨는 서울의 한 사립대 선후배 사이로 지난 2024년 학교 지원을 받아 창업한 무인기 제작 업체에서 각각 대표와 이사를 맡았던 것으로 파악됐다. 윤석열 정부 때는 용산 대통령실에서 계약직으로 함께 근무한 이력도 있는 것으로 전해졌다.