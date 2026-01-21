[헤럴드경제=최은지 기자] 홈앤쇼핑은 임직원들이 자발적으로 모은 ‘급여 우수리’ 기부금에 회사의 매칭그랜트 지원금을 더해 총 1200여만원을 사회복지공동모금회(사랑의 열매)에 전달했다고 21일 밝혔다.

지난 20일 서울 중구 사랑의 열매 회관에서 진행된 기부금 전달식은 홈앤쇼핑 임직원들의 나눔 문화를 확산하고 기업의 사회적 책임을 실천하기 위해 마련됐다.

홈앤쇼핑의 ‘급여 우수리 기부’는 지난 2021년부터 이어온 사회공헌 활동이다. 임직원들이 매월 급여에서 1만 원 미만의 잔돈을 적립하면, 회사가 동일한 금액을 추가로 기부하는 ‘매칭그랜트(Matching Grant)’ 방식을 적용해 기부 규모를 확대해 왔다.

이번에 전달된 기부금은 사랑의 열매를 통해 저소득층 이웃과 취약계층 사회복지 현장 지원을 위해 사용될 예정이다.

홈앤쇼핑 관계자는 “임직원들의 자발적인 참여로 모인 작은 정성이 지역사회의 어려운 이웃들에게 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 노사가 함께하는 다양한 나눔 활동을 통해 상생의 가치를 실현해 나갈 것”이라고 말했다.