물품 접수부터 수배송·하역·회수 지원 전시 참가기업 물류효율 증대 노력

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운은 코엑스와 함께 국내 최초 인공지능(AI) 기반 전시 화물 전용 물류서비스 ‘엑스박스(ExBox)’를 론칭했다고 21일 밝혔다.

양사는 지난 20일 오후 서울시 삼성동 코엑스 스튜디오 159에서 김동욱 코엑스 베뉴사업본부장, 최갑주 CJ대한통운 더운반그룹장 등 양사 임직원이 참석한 가운데 엑스박스 운영을 위한 업무 협력을 증진하기로 했다.

엑스박스는 전시 일정과 규모, 취급 품목, 부스 위치정보 등을 반영해 AI 기반 자동 배차 및 경로 최적화, 밀크런(Milk Run) 방식의 집배송 운영 시스템을 구현한 전시 물류 전용 서비스다. 양사는 이를 통해 전시 준비부터 종료 후 회수까지 참가 업체의 물류 전 과정을 원스톱으로 지원한다는 계획이다.

CJ대한통운은 전국 약 880여개 물류센터와 290여개 배송 네트워크를 기반으로 엑스박스 물류 컨트롤타워 역할을 맡는다. 참가업체의 물류비 절감은 물론, 전시장 내외 혼잡 완화, 차량 운행 최소화를 통한 친환경 전시 물류 생태계 조성에도 나설 계획이다.

코엑스는 전시 주최 측과 참가기업을 대상으로 엑스박스 이용을 적극 독려하는 한편, CJ대한통운 더운반그룹과 함께 서비스 기능을 단계적으로 확대한다.

김동욱 코엑스 베뉴사업본부장은 “전시 물류는 행사 운영의 효율성과 안전에 직결되는 핵심 요소”라며 “엑스박스 도입을 계기로 주차 혼잡 완화와 함께 전시 참가 기업과 방문객 모두가 체감할 수 있는 서비스 품질 향상을 기대한다”고 말했다.

최갑주 CJ대한통운 더운반그룹장은 “전시 물류 전 과정의 실시간 현황관리와 전담 인력·시스템 구축을 통해 행사장의 안전과 고객사 편의성 제고를 도모하겠다”며 “앞으로도 코엑스와 긴밀한 협력을 이어가며 전시 환경에 최적화된 물류 서비스를 고도화해 나갈 것”이라고 밝혔다.