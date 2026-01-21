CEO스코어 시총 500대 기업 분석 지난해 80개 기업 자사주 소각 실행 삼성전자, 소각 규모 3조로 ‘최다’

[헤럴드경제=홍태화 기자] 시가총액 상위 500대 기업의 자사주 소각 규모가 지난해 약 21조원을 기록한 것으로 나타났다. 가장 많은 자사주를 소각한 기업은 삼성전자로, 홀로 3조원을 넘게 소각했다.

기업데이터연구소 CEO스코어가 시총 상위 500대 기업 가운데 신규 상장사를 제외한 479곳을 대상으로 조사한 결과에 따르면, 지난해 80개 기업은 자사주 20조9955억원을 소각했다. 이 중 삼성전자 소각 규모는 3조487억원에 달했다. 이는 전체 금액의 14.5%로 가장 큰 규모다.

이어 HMM이 주주가치 제고를 목적으로 자사주 2조1432억원어치를 매입해 전량 소각했고, 경영권 분쟁 중인 고려아연도 전년도에 매입한 자사주 가운데 1조8156억원어치를 소각했다. 메리츠금융지주(1조5517억원), KB금융(1조200억원), 삼성물산(9322억원), KT&G(9263억원), 현대차(9160억원)도 자사주 소각 상위 기업으로 나타났다.

같은 기간 자사주 처분 규모는 108개 사 3조1273억원으로 집계됐다. 이 가운데 64.7%인 2조245억원은 임직원 보상을 위한 처분으로 분류됐다.

임직원 보상용으로는 현대차가 5302억원으로 가장 많은 자사주를 처분했고, 삼성전자(3429억원)와 SK하이닉스(3076억원)가 뒤를 이었다.

자금 조달 목적의 자사주 처분도 7295억원(23.3%)에 달했다. 롯데지주는 재무구조 개선을 위해 1477억원 규모의 자사주를 롯데물산에 처분했다.

지난해 자사주를 취득한 기업은 102곳으로, 총 21조원을 기록했다. 삼성전자가 8조1884억원으로 가장 많았고, HMM(2조1432억원), KB금융(1조4800억원), 메리츠금융지주(1조3173억원), 신한지주(1조2500억원) 순이었다.

자사주 보유 비율은 신영증권이 51.23%로 가장 높았다. 이어 부국증권(42.73%), 한샘(29.46%), SNT다이내믹스(28.94%) 등으로 나타났다.

CEO스코어는 “자사주 소각을 의무화하는 3차 상법 개정안에 대비해 기업들의 자사주 활용이 많이 늘어난 것으로 풀이된다”고 설명했다.