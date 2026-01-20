[헤럴드경제=조용직 기자] 이민성 감독이 이끄는 한국 U23 축구대표팀이 두 살 어린 선수들로 구성된 일본에 패배, 아시아축구연맹(AFC) U23 아시안컵 결승 진출에 실패했다.

이민성 감독이 지휘하는 한국 U-23 대표팀은 20일(한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 열린 대회 4강전에서 일본에 0-1로 졌다. 한국은 우승을 차지했던 2020년 태국 대회 이후 6년 만에 4강에 올랐으나 숙적 일본의 벽을 넘지 못하고 3·4위전으로 밀렸다.

한국은 전반 내내 일본의 강한 압박에 가로막혀 일본 진영으로 좀처럼 가지 못했다. 사실상 ‘반코트 경기’에 가까운 양상으로 시종일관 수세에 몰리던 한국은 전반 36분 선제골을 헌납했다.

세트피스 상황에서 넘어온 크로스를 나가노가 헤더로 연결했고, 골키퍼 홍성민이 이를 쳐냈으나 흘러나온 공을 고이즈미 가이토가 밀어넣어 한국의 골문을 열었다.

전반 슈팅 수 1-10의 절대 열세에 선제골을 내준 한국은 후반 들어 공세를 펼쳤으나 골 운이 따르지 않았다. 후반 13분 장석환이 페널티 아크 정면에서 시도한 강력한 왼발 중거리 슈팅이 골대를 강타하며 탄식을 자아냈다.