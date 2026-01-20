[헤럴드경제(대구·안동)=김병진 기자]대구시와 경북도가 행정통합을 본격 추진하기로 의견을 모았다.

이철우 경북지사와 김정기 대구시장 권한대행은 20일 오후 경북도청에서 만나 대구·경북 행정통합을 중단없이 추진하기로 합의했다.

이날 만남은 정부가 지난 16일 발표한 행정통합 지원방향이 직접적인 계기가 됐다.

정부는 통합특별시(가칭)를 대상으로 연간 최대 5조원, 4년간 최대 20조 원 규모의 재정지원과 함께 통합특별시 위상 강화, 공공기관 이전 우대, 산업 활성화 지원 등 인센티브 방안을 제시한 바 있다.

양 시도는 이날 “수도권 1극 체제가 한계에 이르러 지방 소멸 우려가 커지는 현실을 언급하며 현 정부가 ‘수도권 중심 성장에서 지방 주도 성장으로의 전환’을 국정 최우선 과제로 다시금 제시한 만큼 전국적으로 확산된 행정통합 논의가 ‘진정한 지방시대’로 가는 전환점이 돼야 한다”고 밝혔다.

이어 “대구·경북이 2020년부터 전국에서 가장 먼저 통합 논의를 시작해 공론화와 특례 구상 등을 축적해 왔고 그 논의 성과가 충청·호남권 등 다른 권역 통합 논의의 기반이 되고 있다”며 “대구·경북 통합 논의는 중단 없이 이어가야 한다”고 강조했다.

따라서 양 시도는 정부의 재정지원이 단순한 비용 보전에 그치지 않고 지방이 포괄적·자율적으로 활용할 수 있는 ‘포괄보조’ 방식으로 설계될 가능성에 주목했다.

정부의 계획대로 재정과 권한이 실질적으로 확보되면 통합신공항을 중심으로 교통·산업·정주 기반을 함께 끌어올리고, 경북 북부권 균형발전 투자와 동해안권 전략 개발, 광역 전철망 확충 등을 속도감 있게 추진할 수 있을 것으로 내다봤다.

미래모빌리티·AI·로봇·바이오 등 첨단 미래산업 육성도 통합된 전략과 투자를 바탕으로 병행해 대구·경북의 성장 구조 전환을 추진한다는 구상이다.

통합 추진 과정에서 몇 가지 원칙이 제도적으로 담보돼야 한다는 점도 분명히 했다.

통합 과정에서 북부지역 등 낙후지역이 소외되거나 불이익을 받지 않도록 국가차원에서 균형발전 대책을 확실히 마련하고, 중앙정부의 권한·재정 이양이 선언에 그치지 않도록 실행 담보 장치를 갖춰야 한다는 입장이다.

아울러 통합으로 시·군·구의 권한과 자율성 확대가 함께 이뤄져야 한다는 데에도 뜻을 같이했다.

경북도는 앞으로 도의회와 충분히 협의한 후 통합 추진을 위한 의결 절차를 밟고, 시·군·구와 시·도민 의견을 폭넓게 수렴해 나갈 계획이다.

이철우 경북지사는 “1월 말에 법안을 낸다는데 시간이 별로 없다”며 “경북도의회만 통과되면 가능한데 북부 지역 도민들 의견을 잘 수렴해서 이번에 꼭 진행이 되면 좋겠다”고 말했다.

김정기 대구시장 권한대행은 “대구경북은 원래부터 하나였다”며 “이번 6월 지방선거에 통합특별시가 출범할 수 있도록 많은 협조를 부탁드린다”고 밝혔다.