인천공항 생산량 절반 줄이기로 인위적 인력 감축 계획 없어

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대제철이 철근 수요 감소에 대응하기 위해 인천공장 철근 생산 설비 일부를 폐쇄하고 생산량을 절반으로 줄인다.

현대제철은 20일 인천공장 노사협의회를 열고 소형 철근을 주로 생산하는 90t 전기로 제강 및 소형 압연 공장을 폐쇄하는 방안을 확정했다고 밝혔다.

앞서 현대제철은 보수 공사를 이유로 지난달 15일부터 해당 공장의 가동을 중단한 바 있다.

인천공장 소형 압연 공장의 연간 생산능력은 약 80만∼90만t으로, 인천공장 철근 생산능력(약 160만t)의 절반가량을 차지한다.

다만, 이번 설비 폐쇄에 따른 인위적 인력 감축 등의 조치는 없을 것이라는 게 회사 측의 설명이다.

현대제철은 앞서 포항 2공장 생산 중단 사례에서처럼 이번 공장 폐쇄에 따른 유휴 인력은 고용을 유지하면서 노조와 협의를 통해 전환 배치 등 업무 조정으로 대응할 방침으로 알려졌다.

현대제철은 전날 포항 1공장의 2개 라인 가운데 철근·특수강 봉강 생산라인을 철근 전용 설비로 전환하기로 결정한다고 밝혔다. 이날 조치 역시 철근 생산 일원화 전략의 일환으로 풀이된다.