도쿄 ‘코스메위크’ 참가…맞춤컨설팅 ‘셰이드 아틀라스’ 소개

화장품 ODM(연구개발·생산) 기업 코스맥스가 맞춤형 조색기술로 일본 시장에서 주목을 받았다.

이 회사는 지난 14∼16일 일본 도쿄에서 열린 ‘코스메위크 도쿄 2026’에 부스를 열고 참가했다. 매년 750여개의 화장품 제조업체, 브랜드, 건강식품 및 부자재 업체들이 이 전시회에 참여한다.

코스맥스는 부스 내 ▷K-뷰티 ▷메가 트렌드 ▷컬러 트렌드 구역을 구성해 현지 고객사의 눈길을 사로잡았다. 올해는 글로벌 컬러트렌드 연구능력을 강조한 ‘셰이드 아틀라스(Shade Atlas)’를 전면에 내세웠다.

이는 국가별 베이스 메이크업 제품을 분석해 축적한 데이터로 맞춤형 색상컨설팅을 제공하는 서비스다. 진출 국가, 타깃 소비자층 등 고객사의 요청사항과 코스맥스가 사회 트렌드 및 라이프 스타일을 고려해 연 2회 도출하는 트렌드컬러를 조합해 선보이는 맞춤형 솔루션이다.

K-뷰티 구역에는 선케어, 에센스, 립, 마스크팩을 비롯해 최근 일본에서 인가가 높은 베이스 메이크업 제품을 전면에 내세워 현지화 제형을 대거 선보였다. 기존 스펀지 형태 쿠션파운데이션에서 메시 쿠션파운데이션으로 선호도가 변화하는 흐름에 맞춰 3개 구역에 모두 메시쿠션을 배치했다.

코스맥스 관계자는 20일 “일본 소비자의 라이프스타일을 고려한 K-뷰티 제품을 선보이는 동시에 일본 진출을 꿈꾸는 국내 고객사를 위한 맞춤솔루션을 확대하겠다”고 했다.