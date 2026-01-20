20일 기장시장 일원 자율상권구역 간담회 개최 KTX-이음 기장역 정차 계기, 관광 활성화 추진

[헤럴드경제(부산)=박동순 기자] 부산시는 20일 오후 기장군 기장읍 ‘기장시장 일원 자율상권구역’을 방문해 상권활성화사업 추진 현황과 상인 의견을 직접 청취하는 현장 간담회를 개최했다. 이번 방문은 자율상권구역으로 지정된 기장시장 일원의 5개년 상권활성화사업 추진 방향을 확인하고, 사업추진 과정에서의 현장 애로사항과 개선의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

이날 시는 상인들과 자율상권구역 상권활성화사업 추진현황과 주요 현안을 중심으로 사업 추진 과정 전반에 대한 의견을 나눴다. 이 자리에서는 상권활성화사업 추진을 위한 주요 과제와 단계별 추진 방향에 대한 설명이 있은뒤 상인들은 사업 추진 과정에서 겪고 있는 현장의 어려움과 건의사항을 직접 전달했다.

시는 간담회를 통해 수렴된 현장 의견을 향후 자율상권구역 운영 및 상권활성화 정책 추진 과정에 적극 반영해 나갈 방침이다.

‘기장시장 일원 자율상권구역’은 상권활성화사업 대상지로 선정돼 올해부터 5년간 총 40억을 지원받아 사업을 추진한다. 기장군은 2024년 ‘동네상권발전소 지원사업’을 추진해 거버넌스 구축, 로컬 아카이빙, 동네상권 전략 수립 등 상권활성화를 위한 기초 여건을 조성하고 상권 주체의 역량을 강화해 왔다.

올해는 사업 1년 차로 ▷상권스토리 브랜딩 개발 ▷수산물 시장과 관광 연계성을 확보하기 위한 상인 역량 개발 ▷역사문화자원과 관광프로그램을 가미한 기장 옛길물길 페스타 ▷다양한 콘텐츠의 기장시장 팝업스토어 등을 운영할 예정이다.

특히 부산시는 지난해 12월부터 KTX-이음이 기장역에 정차함에 따라 개선된 교통 여건을 바탕으로, 기장시장을 생활형 상권을 넘어 관광객과 지역 주민이 함께 찾는 관광·체류형 상권으로 육성할 계획이다. 기장시장은 해안 관광자원과 지역 먹거리, 생활 상권이 결합된 지역 특성을 지닌 만큼 이러한 자원을 연계·활용한 상권 활성화 전략을 단계적으로 추진할 예정이다.

또 교통·관광·소비가 연계되는 상권 환경을 조성하고, 상인이 주도하는 자율상권구역 운영이 안정적으로 정착될 수 있도록 단계적인 지원과 현장 중심의 소통을 지속해 나갈 방침이다.

박형준 시장은 “KTX-이음 기장역 정차는 기장이 단순한 통과 지역을 넘어 사람들이 일부러 찾아오는 상권으로 도약할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라며 “기장시장이 지역 주민의 생활을 지탱하는 공간인 동시에 관광객에게도 매력적인 소비 공간으로 성장할 수 있도록 자율상권구역을 중심으로 상권활성화사업에 박차를 가해 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.