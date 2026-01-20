[헤럴드경제=박혜림 기자] 네이버가 팀네이버의 역량을 통합하고, 시너지를 높이기 위해 김광현 CDO(최고 데이터·콘텐츠 책임자), 유봉석 CRO(최고 책임경영 책임자), 황순배 CHRO(최고 인사 책임자) 등 3명의 새로운 C레벨 리더를 선임했다고 20일 밝혔다.

먼저 팀네이버는 주요 서비스 전반에 AI 에이전트 적용을 가속화하고, 검색 및 데이터 기술 플랫폼의 통합과 고도화를 추진하기 위해 김광현 검색 플랫폼 부문장을 CDO로 선임한다. 김광현 CDO는 네이버 전반에 축적된 사용자 데이터와 콘텐츠를 유기적으로 융합해, 네이버 앱과 주요 서비스 전반에 걸쳐 차별화된 AI 에이전트 경험을 구현함으로써 네이버의 중·장기적인 서비스 경쟁력 강화를 주도해 나갈 계획이다.

유봉석 정책/RM 부문장은 신임 CRO로서 급변하는 대외 환경 속에서 회사 전반의 정책과 리스크 관리 체계를 총괄한다. 특히 네이버가 이해관계자와 사용자 신뢰를 바탕으로 사회적 책임을 다하는 플랫폼으로서 지속 성장할 수 있도록 관련 정책 운영과 안정적 서비스 환경 구축을 이끌 예정이다.

아울러 회사와 구성원이 함께 성장할 수 있는 통합적 인사 체계를 구축하기 위해 황순배 HR 부문장이 CHRO로 선임된다. 황순배 CHRO는 기술 환경과 일하는 방식의 변화 속에서 회사 전반의 인사 전략과 조직 운영 체계를 총괄하고, 네이버가 지속적인 성장을 이어갈 수 있도록 중장기 인사 정책과 AI시대의 조직 경쟁력 강화를 주도할 예정이다.

네이버는 새로운 C레벨 리더십 체계를 중심으로 AI에이전트 부터 피지컬AI, 웹3 등 변화하는 글로벌 환경에 기민하게 대응한다는 방침이다. 또 새로운 사업 모델 발굴과 전략적 글로벌 파트너십 확장에 속도를 높이는 한편, AI 등 기술이 사회에 미치는 영향력이 커짐에 따라 네이버의 사회적 책임을 더욱 강화해 나간다는 계획이다.

새로운 C레벨 리더는 오는 2월 1일자로 선임될 예정이며, 새로운 리더십 체계에 따른 세부 조직 개편 역시 순차적으로 진행된다.