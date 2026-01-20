알리바바·아마존·FDA 인증까지…내수기업서 글로벌 수출기업 도약

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 순천대학교 글로컬대학 사업 강소지역기업 ㈜마린테크노가 바이오소재 기반 화장품 제품을 앞세워 유럽과 미국 등 해외시장으로 수출하며 글로벌 브랜드 구축에 속도를 내고 있다.

㈜마린테크노는 어류 껍질, 다시마 파지 등 가공 부산물을 활용해 자체 파일럿급 스마트공장에서 저분자화한 바이오소재를 화장품 및 식품 완제품에 적용하는 기술을 보유한 기업이다.

현재까지 총 23건의 특허를 확보하며 원료 차별화 기반의 제품 경쟁력을 강화해 왔으며, 이러한 기술력을 바탕으로 2024년 내수기업 수출 기업화 사업에 참여하고 알리바바닷컴을 통해 해외 바이어를 발굴하는 등 다양한 OEM 수요에 대응하면서 수출 성과를 확대해 왔다.

그 결과 스페인 선블럭스틱 OEM 1만 개씩 2회 수출, 미국 마스크팩 OEM 1만 장 수출 등의 성과를 거두었으며, 2024년 수출액 2만4000달러에서 2025년 10월 기준 14만 달러로 수출 규모를 확대한 마린테크노는 ‘2025 내수기업 수출 기업화 성공 사례집’ 등재 기업으로 선정되는 등 눈부신 성장가도를 달리고 있다.

또한 2025년 산업통상자원부 수출바우처(소부장) 사업을 통해 미국 아마존 입점 판매를 진행한 데 이어 최근에는 자사 아마존몰을 구축하고 미국 FDA MoCRA 인증을 추가로 취득하며 미국 현지 유통·판매 체계를 구축했다.

현재는 스페인 시장에서 추가 오더 확대를 추진 중이며, 미국향 EGF 마스크팩과 호주향 숙취 해소 젤리 제품 등으로 수출 품목을 다각화하고 있다.

마린테크노는 순천대 글로컬대학 공동연구, 혁신지수 개선, 기술 컨설팅, 재직자 교육 등에 참여하며 지역을 대표하는 강소지역기업으로 도약하기 위한 기술·사업화 역량을 강화하고 있다.

송경환 순천대 산학협력단장은 “마린테크노는 대학의 연구 및 사업화 지원 등의 프로그램을 발판 삼아 내수 중심 기업에서 실질적인 수출기업으로 성장한 대표 사례”라고 강조했다.