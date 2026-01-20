[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 겸 상담심리 전문가 곽정은이 최근 ‘음주 운전 고백’으로 물의를 빚고 있는 임성근 셰프의 심리를 분석했다.

곽정은은 지난 19일 자신의 SNS 통해 ‘유명 셰프의 음주운전 고백이 불편하게 느껴지는 이유’라는 주제로 영상을 공개했다.

그는 “한 유명 셰프가 무려 세 번의 음주운전 전력을 스스로 고백하며 화제가 됐다”며 “이 뉴스가 왜 유독 불편하게 느껴지는지 심리학적으로 풀어보고 싶었다”고 말문을 열었다.

곽정은은 “고백이라는 단어를 들으면 뭔가 진솔하거나 용기 있거나 또 스스럼없이 자기의 나약한 부분들을 열어보이거나 이런 것들이 생각난다”며 “(임성근 셰프는) 음주운 전 전력을 ‘고백’을 통해 전달했다. 약간 술 먹는 방송 느낌이었다”고 분석했다.

또 곽정은은 임성근 셰프의 음주 운전 고백에 ‘진정성’이 없어 보인다고 지적하며 “그렇다 보니까 그 괴리감, 진정성 없어 보이는 장면들이 보는 이로 하여금 굉장히 불쾌하고 혼란스러운 느낌을 느끼게 하는 것이다”라고 알렸다.

그는 사회학자 어빙 고프먼의 ‘인상 관리’ 개념을 언급하며 “사람은 타인에게 어떻게 보이고 싶은지에 따라 스스로를 연출한다”며 “폭로되기 전에 먼저 고백하는 방식은 비난의 수위를 조절하고, 상황의 주도권을 쥐려는 전략적 선택일 수 있다”고 설명했다.

동시에 곽정은은 또 다른 해석의 여지도 열어뒀다. 그는 불교 용어인 ‘빠티데사나’를 언급하며 “자신의 잘못을 밝은 곳으로 끌어내 고백하는 행위는 수치심의 감옥에서 벗어나기 위한 참회의 과정일 수도 있다”고 설명했다. 그러면서 “이 고백이 영악한 전략이었는지, 아니면 진정한 참회였는지는 결국 대중의 판단에 달려 있다”고 덧붙였다.

임성근 셰프는 지난 18일 자신의 유튜브 채널 ‘임짱 TV’에 ‘음식 그리고 음주’라는 제목의 영상을 통해 과거 3번 음주운전 적발 사실이 있음을 고백했다. 영상에서 그는 “다 말씀드리고 사과하는 게 맞다. 숨겨서 될 일도 아니고. 괜히 심려 끼쳐 드린 것 같아 죄송하기도 한데. 갑자기 어마어마한 사랑이 오니까 부담이 간다”며 “내 마음속에 있는 것들을 하나하나 털어내고 싶다. 문제 생기지 않도록 앞으로 조심하고 노력하겠다”고 밝혔다.

이후 임성근 셰프는 자필 사과문을 게재하고 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수”라며 “당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고. 지난 몇 년간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다. 하지만 최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 여러분에 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다”고 말했다.

이어 “더 늦기 전에 제 입으로 이 사실들 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단하여 오늘 이 글을 올리게 되었다”며 “과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 제 자신을 다스리며 살겠다”고 사과했다.

그러나 임 셰프의 자필사과문에도 누리꾼들은 “음주운전 고백하려면 최소한 주류 협찬은 받지 말았어야 하는 것 아닌가”, “음주 고백 영상에서도 왜 술병을 앞에 두냐”, 음주운전은 실수가 아니다” 등의 반응을 보였다.

임성근 셰프는 국가공인 조리기능장을 보유한 한식 셰프로, 2015년 tvN ‘한식대첩3’ 우승자 출신이다. ‘흑백요리사2’에서는 백수저 셰프로 출연해 TOP7에 오르며 대중적 인지도를 크게 높였다.

최근 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연을 비롯해 향후 다양한 예능 프로그램에 출연할 예정이었다. 그러나 음주운전 고백으로 KBS2 ‘신상출시 편스토랑’, JTBC ‘아는 형님’ 출연이 취소됐다. 또 이미 촬영을 마친 MBC ‘전지적 참견 시점’, 웹 예능 ‘살롱드립2’은 편집을 논의 중인 것으로 전해졌다.