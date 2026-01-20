[헤럴드경제=장연주 기자] 피부과 전문의가 평소 환자들에게 절대 피하라고 경고해온 음식들을 일주일간 먹어본 결과, 피부 노화가 급격히 진행된 것으로 나타나 눈길을 끈다. 밀가루 음식과 단 과자, 햄버거 등 인스턴트 식품만 섭취한 결과, 일주일 만에 피부 나이는 5년이나 늘어난 것으로 나타났다.

지난 15일 이승주 피부과 전문의가 운영하는 유튜브채널 ‘피친남이승주’에는 ‘피부과 의사가 일부러 7일간 피부 망치면 생기는 일’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이 전문의는 “피부과 의사가 일주일 동안 본인이 먹지 말라고 한 음식만 먹었을 때, 피부 변화가 어떻게 되냐에 대해 찍어보도록 하겠다”고 설명했다.

영상은 이 전문의가 설탕과 정제 탄수화물, 유제품, 기름진 인스턴트 식품 등 평소 환자들에게 피하라고 권해온 음식들만 일주일 동안 섭취하는 방식으로 구성됐다.

그는 실험 첫날부터 카스텔라와 달콤한 간식, 저지방 우유를 마시고 공복에 단 커피를 마셨다. 이후 과자와 단 음료, 달콤한 라테, 햄버거 세트와 피자, 감자튀김, 탄산음료 등 고당·고지방 식단을 먹었고, 삼겹살과 음주까지 곁들였다.

며칠이 지나자 얼굴이 붓고 피로감이 심해지는 현상이 나타났다.

얼굴 유분과 피지 분비가 눈에 띄게 증가하는가 하면, 좁쌀 여드름과 염증성 트러블도 나타났다.

또 기존에 있던 아토피 증상도 악화돼 다리 부위에 가려움증과 염증 반응이 나타났고, 음주 후 가려움이 심해졌다고 설명했다.

이 전문의는 이후에도 단 음료와 야식을 섭취하고, 마지막에는 달고나 라테 등 고당 식단을 이어가며 실험을 마무리했다.

그가 일주일 간의 실험을 마친 뒤 피부 나이를 측정한 결과는 충격적이었다.

피부 진단 기기로 측정한 결과, 실험 전 31세 수준이던 이 전문의의 피부 나이는 36세로 측정돼 일주일만에 5살이 증가한 것으로 나타났다. 또 피부 타입 역시 복합성에서 지성으로 바뀌었고, 자외선 촬영에서는 코 주변을 중심으로 피지량과 모공 상태 악화도 뚜렷하게 확인됐다.

이승주 전문의는 “이번 실험 결과를 환자들에게 꼭 보여주고 싶다”며 “단 일주일만에 피부가 이 정도로 변했으니, 식습관만 잘 관리해도 피부 상태가 좋아질 수 있다는 반증”이라고 강조했다.