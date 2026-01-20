총 246개 제품 검사…부적합 제품 판매 차단

[헤럴드경제=강승연 기자] 알리익스프레스가 한국수입협회(KOIMA)와 협력해 겨울철 해외직구 수요가 집중되는 시즌 상품을 대상으로 선제적인 안전성 검사를 진행했다고 20일 밝혔다.

이번 검사는 동절기 착용 및 사용 빈도가 높은 의류·생활용품 184개, 어린이용품·실내용 장식용품 등 소비자 접촉도가 높은 62개 제품을 포함해 총 246개 제품을 대상으로 했다.

검사 결과 총 246개 제품 가운데 88%가 국내 안전 기준을 충족한 것으로 확인됐다. 기준에 미달한 제품(12%)은 즉시 판매를 중단하고, 플랫폼 내 재등록을 차단하는 등 후속 조치를 마쳤다.

이번 점검은 2024년 9월 한국수입협회와 체결한 업무협약(MOU)에 따라 추진 중인 ‘해외직구 상품 안전관리 강화 협력사업’의 일환으로 진행됐다.

알리익스프레스는 매달 자발적으로 국내 주요 시험검사기관(KTR, KCL, KOTITI, FITI, KATRI) 5곳과 협력해 정기적인 안전 검사를 실시하고 있다. 부적합 판정을 받은 제품은 즉시 판매 중단 및 재유통 방지 조치를 상시 적용하고 있다.

알리익스프레스 관계자는 “해외직구 상품의 경우 소비자가 직접 안전성을 검증하기 어려운 만큼, 플랫폼이 앞단에서 위험 요소를 선제적으로 점검하고 걸러내는 역할이 무엇보다 중요하다”고 설명했다.

알리익스프레스는 앞으로도 한국수입협회와 긴밀히 협력해 계절별·품목별 안전성 점검을 지속 확대하고, 소비자 보호를 위한 사전 예방형 안전관리 체계를 더욱 강화해 나갈 계획이라고 강조했다.