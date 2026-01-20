- 산림청, 봄철 산불조심기간 조기 운영에 따라 중앙사고수습본부 선제적 가동 - 행정안전부, 대책지원본부 가동으로 산불 유관기관 협조체계 등 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)과 행정안전부(장관 윤호중)는 지난해 10월 발표한 관계기관 합동 산불 종합대책에 따라, 2026년 봄철 산불을 대비한 범정부 공동 대응체계를 구축하고 선제적 대응에 나선다고 20일 밝혔다.

산림청은 봄철 산불조심기간을 오는 5월 15일까지 운영하며, 대형산불을 사전에 차단키 위해 20일부터 중앙사고수습본부를 조기 가동한다.

특히, 중앙사고수습본부에 국가산불대응상황실을 설치해 행정안전부, 국방부, 소방청, 경찰청 등 산불 유관기관과 공동 대응체계를 구축하고, 산불 발생시 신속하고 강력하게 대응할 방침이다.

이에 맞춰, 행정안전부는 산림청에서 운영하는 중앙사고수습본부를 효율적으로 지원하기 위해 봄철 산불조심기간 중 대책지원본부를 가동하고, 산불 상황관리 및 대응, 유관기관 협조체계 및 주민대피 등 재난 대응 전반을 지원한다.

두 기관은 역할을 분담하되 긴밀한 공조체계를 유지해 봄철 산불 대응을 위한 견고한 범정부 대응체계를 강화할 계획이다.

산림청과 행정안전부는 “산불 대응은 어느 한 기관만으로는 한계가 있다”며 “양 기관이 중심이 돼 관계부처 및 지방정부와 공동 대응체계를 강화함으로써 산불로부터 국민의 생명과 재산을 지키는 데 총력을 다하겠다”고 밝혔다.