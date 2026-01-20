[헤럴드경제=민성기 기자] 이탈리아 고대 도시 폼페이에서 베수비오 화산 폭발 전 벽에 남겨진 낙서·스케치들이 추가로 대거 발견됐다.

19일(현지시간) 로이터통신에 따르면 이탈리아 나폴리 인근 폼페이 유적지에서 연구진이 새로운 영상 기술을 적용해 이전에는 식별되지 않았던 다양한 문구와 그림을 확인했다.

폼페이는 고대 로마 당시 융성했지만 서기 79년 베수비오 화산 폭발과 함께 수미터 두께의 화산재에 매몰된 도시다.

이번에 추가로 발견된 낙서·스케치는 도심 극장과 번화한 거리를 연결하는 긴 벽에 새겨진 것들이다.

다양한 비문과 함께 두 검투사가 서로 싸우는 스케치, “에라토는 사랑한다…” 등 목적어가 빠진 사랑 고백 등이 발견됐다.

‘복도의 속삭임’이란 이름의 이번 프로젝트에는 프랑스 소르본대· 캐나다 퀘벡대 연구진과 폼페이 당국이 함께 참여했다.

연구진은 ‘반사 변환 영상’(RTI)으로 알려진 계산 사진 기법을 활용했다. 이 기술은 여러 각도의 조명 아래에서 물체를 촬영해 수 세기 동안의 침식으로 육안으로는 보이지 않던 희미한 긁힘 자국과 흔적을 드러내는 방식이다.

그 결과 기존에 알려진 글귀를 포함해 약 300개의 낙서가 확인됐으며 이 가운데 79개는 새롭게 발견된 것이다.

폼페이 유적지 책임자인 가브리엘 주흐트리겔은 “이 기술은 고대 세계의 새로운 방을 여는 열쇠”라며 “폼페이에 확인된 1만 개 이상의 낙서는 고대인의 삶을 보여주는 막대한 유산”이라고 말했다.