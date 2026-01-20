[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북교육청은 2026학년도 유·초·중학교 및 특수학교 1360교의 학생 19만200명에 대해 1만650학급을 예비 편성했다고 20일 밝혔다.

예비 편성 결과는 공무원 배치 기준과 정기 교원 인사에 반영된다.

이번 예비편성에서 전체 학교 수는 1360교로 지난해보다 35교, 학생 수는 19만200명으로 지난해보다 1만246명, 학급 수는 1만650개로 지난해보다 307개가 감소했다.

유치원은 618개원, 원아 2만3533명, 1537학급으로 지난해보다 19개원, 1519명, 98학급이 줄었다.

또 초등학교는 474교, 10만1742명, 6007학급으로 14교, 7617명, 156학급이 줄었다.

중학교는 260교, 6만3305명, 2834학급으로 2교, 1146명, 54학급이 줄었다.

반면 특수학교는 8교로 학교 수는 같지만 학생 수는 1620명으로 36명, 학급 수는 272학급으로 1학급 늘었다.

도교육청은 학급 예비편성 후에도 2월 말까지 발생하는 학생 이동 등 변동 사항과 고등학교 입학전형 결과를 반영해 최종 학급편성을 3월 중 확정할 계획이다.

임종식 경북교육감은 “학령인구 감소로 매년 교원 정원이 감축되는 어려운 상황이지만 학생 한 명 한 명의 교육권이 흔들리지 않도록 행·재정적 지원을 강화하겠다”고 말했다.