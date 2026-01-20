[헤럴드경제=이원율 기자]이화영(73) 씨는 경북 포항에서 출생했다. 그는 원래 항공사 승무원으로 일했으며, 이후 포항 시내에서 꽃집을 운영한 것으로 알려졌다.

이 씨는 가족에게 자상한 성격이었다. 남에게 베푸는 것을 좋아해 교회 봉사 등에도 40년 넘게 꾸준히 참여했다. 식사를 챙기지 못하는 이웃 등을 성심성의껏 도왔다.

20일 한국장기조직기증원에 따르면, 이 씨는 호흡 곤란 증상을 느껴 119에 신고한 후 자택에서 쓰러져 병원으로 긴급하게 이송됐다. 하지만, 의료진의 적극적인 치료에도 불구하고 뇌사 상태에 빠지고 말았다는 게 기증원의 설명이다.

이 씨는 지난 2019년 장기기증 희망 등록을 신청해둔 상태였다.

가족들은 생전 고인의 희망에 따라 기증을 결심했다고 기증원은 전했다.

아들 김대현 씨는 “남에게 베풀기를 좋아하던 모습대로 마지막 순간까지 모든 것을 주고 떠났다”며 “엄마가 하늘나라에서 마음 편히 잘 지냈으면 좋겠다. 사랑한다”고 고인에게 마지막 인사를 했다.