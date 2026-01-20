‘쇄빙의 시간: 현장에서 본 북극 경제의 실체와 기회’ 리포트 발간 “기술·운영 역량 결합한 ‘팀 코리아’ 컨소시엄으로 협력 모델 준비해야”

[헤럴드경제=노아름 기자] EY한영은 러시아의 북극항로(NSR) 전략이 국가 차원에서 본격화되며 다양한 사업 기회가 확대되고 있는 가운데 한국 기업들은 기술력과 운영 역량을 결합한 협력 전략을 통해 새로운 성장 기회를 모색할 필요가 있다고 20일 밝혔다.

이 같은 내용은 EY한영 산업연구원이 발간한 리포트 ‘쇄빙의 시간: 현장에서 본 북극 경제의 실체와 기회’에 담겼다. 이번 리포트는 러시아 북극권 이니셔티브(ACCNI)와 국영기업 로사톰 등 러시아 북극 정책 및 사업을 주도하는 핵심 관계자들과의 심층 인터뷰를 통해 작성됐다. 러시아의 북극 전략 방향과 향후 사업 구조, 정부와 기업들이 고려할 수 있는 협력 모델과 대응 방안을 도출한 것이 특징이다.

리포트에 따르면 러시아는 북극을 단순한 지역 개발이 아닌 물류·에너지·자원 안보가 교차하는 미래 국가 전략의 핵심 거점으로 인식하고 있으며, 북극항로를 중심으로 한 국가 프로젝트를 통해 전략을 구체화하고 있는 것으로 나타났다.

특히 물류 안보 측면에서는 이집트 수에즈 운하 대비 최대 30% 빠른 항로 경쟁력 확보를, 에너지 안보 측면에서는 소형모듈원자로(SMR)와 수소 생산 기지 구축을, 자원 안보 측면에서는 리튬·니켈 등 2차전지 핵심 광물의 안정적 공급원 확보를 핵심 전략으로 추진하고 있다.

다만 러시아는 북극 개발을 단독으로 추진하기에는 구조적 한계를 안고 있는 것으로 분석됐다. 첨단 기술 확보 및 상용화 경험 부족, 서방 제재 하에서 대규모 자본 조달 부담, 복합 프로젝트의 운영 및 고도화 노하우 부족 등이 주요 제약 요인으로 지목됐다.

이로 인해 러시아는 기술, 운영 시스템, 자본 투자가 결합된 장기적 파트너십을 수행할 수 있는 국가 및 기업에 대한 수요가 높은 것으로 조사됐다. 특히 러시아 측은 한국을 단순 재무적 투자자가 아닌, 첨단 기술과 선진 운영 시스템을 함께 제공할 수 있는 포괄적 협력 파트너로 보고 있으며, 이에 따른 역할 수행을 기대하고 있는 것으로 확인됐다. 쇄빙선, 배터리 공정, 의료 장비와 같은 기술력과 항만 효율화, 철도 운영, 병원 위탁 운영 등 운영 시스템 전반에서 한국의 경쟁력을 높이 평가했다.

러시아는 투자 매력도를 높이기 위해 제도적 인센티브도 병행하고 있다. 극동·북극 지역의 경제 성장과 투자 유치를 위해 지정된 특별 구역인 선도개발구역(ASEZ)을 통해 세금 감면, 관세 혜택, 입찰 없는 조달 방식을 제공하고 있다. 또한 자산 동결 방지 및 외국인 투자자의 소유권을 보장하는 제도도 강화하고 있는 것으로 나타났다.

EY한영 산업연구원은 리포트를 통해 국내 기업들이 지정학적 환경 변화에 대비해, 러시아의 구조적 수요와 한국의 건설·조선·물류·에너지 산업 역량을 연결한 협력 모델을 선제적으로 준비할 필요가 있다고 제언했다.

리포트는 러시아 북극 사업을 물류·자원·인프라 등 3대 핵심 아젠다로 구분해 현장에서 확인한 협력 기회를 제시했다. 내륙 하천과 북극해를 연결하는 복합 물류 시스템 구축이 추진되면서 북극항로에 적합한 소형·특수 선박 건조 분야에서 한국 조선업계와의 협력 가능성이 크며, 리튬 정제부터 배터리 생산까지 아우르는 밸류체인 구축 과정에서도 한국 기업의 경험 및 노하우가 중요한 역할을 할 수 있을 것으로 전망됐다. 또한 북극항로의 연결성 강화와 거점화를 위한 철도 인프라 구축이 본격화되면서 향후 한국 기업의 투자 및 건설 참여 기회가 확대될 수 있다는 분석도 나왔다.

러시아 북극 산업은 조선, 설계·조달·시공(EPC), 배터리, 해운, 에너지 등 다양한 산업이 복합적으로 얽힌 구조인 만큼, 개별 기업 단위 접근보다는 ‘팀 코리아’ 형태의 컨소시엄 구축이 중요하다고 강조했다. 건설사, 제조사, 금융·자문사, 프로젝트관리조직(PMO)·상사 등으로 구성된 조직적 연계가 필요하다는 것이다. 이를 뒷받침하기 위해 정부 차원의 물류, 에너지·자원, 인프라, 보건의료, 원자력 분야에서 민관 협력을 활성화할 수 있는 워킹그룹 발족, 가이드라인 제시, ‘북극항로 지원 특별법’과 같은 기업 리스크를 경감할 제도적 기반 마련의 필요성도 제안했다.

권영대 EY한영 산업연구원장은 “현재 굳게 닫힌 러시아와의 비즈니스 재개를 위해서는, 양국의 상호 이익을 공유할 수 있는 유연하고 창의적인 사업 구조 설계와 이를 논의할 수 있는 지속적인 소통 채널 확보가 무엇보다 중요하다”며 “단발성 시도를 넘어 민관이 하나로 움직이는 ‘팀 코리아’의 통합된 역량을 통해 다가올 북극 시대의 기회를 선제적으로 준비한다면, 퍼스트 무버로서의 시장 주도권과 제도적 혜택을 선점할 수 있을 것”이라고 강조했다.