[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 은퇴설계·상속증여 솔루션 브랜드 ‘하나더넥스트’ 공식 홈페이지를 통해 ‘은퇴준비 신호등’과 ‘은퇴 MBTI’ 서비스를 출시했다고 20일 밝혔다.

‘은퇴준비 신호등’은 자산 현황과 은퇴 준비 수준을 ▷초록(좋음) ▷노랑(보통) ▷빨강(부족) 등 3단계 색상으로 시각화해 은퇴 준비 상태를 직관적으로 보여주는 콘텐츠다. 10가지 간단한 질문에 답하는 방식으로, 누구나 손쉽게 자신의 은퇴 준비 수준을 점검할 수 있도록 설계했다.

진단 이후에는 ‘은퇴 MBTI’가 연계 제공된다. 은퇴 여부, 현금흐름, 여유자금 보유 여부 등 주요 항목을 기준으로 총 16가지 은퇴 유형을 도출하고, 유형별로 적합한 은퇴 솔루션을 제안한다. 이를 통해 손님이 자신의 은퇴 성향을 이해하고 보다 현실적인 은퇴 전략을 세울 수 있도록 돕는 구조다.

하나은행은 온라인 진단 서비스뿐 아니라 오프라인에서도 은퇴 설계 지원을 강화한다. 시니어 전용 공간인 ‘하나더넥스트 라운지’에서는 ‘은퇴 MBTI’ 결과를 활용한 1대1 맞춤형 상담과 정기 세미나를 운영해, 은퇴 전반에 대한 구체적인 전략과 해법을 제시할 계획이다.

해당 서비스에 대한 자세한 내용은 ‘하나더넥스트’ 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다. 한편, 지난해 8월 새롭게 개편된 ‘하나더넥스트’ 공식 홈페이지는 시니어 친화적인 UI·UX와 디자인 완성도를 인정받아 ‘2025 지디웹 디자인 어워드’ 금융·보험 부문에서 골드 프라이즈를 수상했다.