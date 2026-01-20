[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 오는 4월 3일부터 6일까지 안동·예천에서 공동 개최되는 ‘제64회 경북도민체육대회’를 앞두고 함께할 자원봉사자를 모집한다고 20일 밝혔다.

자원봉사자 모집 인원은 300명이다.

모집 기간은 다음달 6일까지며 지원 방법은 네이버폼(QR코드) 작성, 신청서 작성 후 이메일로 제출하거나 예천군종합자원봉사센터로 전화 또는 방문 접수하면 된다.

선발된 자원봉사자에게는 자원봉사 실적 인정 및 실비 지원, 자원봉사자 상해보험 가입 등이 지원된다.

봉사활동에 필요한 교육과 함께 유니폼(근무복, 모자 등)이 지급된다. 봉사자 발대식은 오는 3월 개최 예정이다.

김종현 예천군종합자원봉사센터장은 “10개 종목이 예천지역 14개 경기장에서 진행되는 만큼 자원봉사자 한 분 한 분의 참여가 대회의 품격을 높이는 큰 힘이 된다”며 “제64회 경북도민체육대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다”고 말했다