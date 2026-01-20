성북구, 노후되고 황량한 천변 녹지·산책로 시민 중심의 생태 휴식 공간 조성 우이천, 여름 특화 생태정원으로 조성 ‘소근내길 썸머가든’ 변신

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성북구(구청장 이승로)가 노후되고 황량했던 우이천과 정릉천변의 녹지와 산책로를 시민 중심의 생태 휴식 공간으로 새롭게 조성했다.

우선 우이천변 제방에는 옛 물길의 이름을 딴 ‘소근내길 썸머가든’을 조성했다. ‘소근내’는 과거 우이천을 따라 흐르던 작은 개울을 뜻한다. 구는 그늘지고 서늘한 지형적 특성을 살려 무더운 여름철에도 쾌적하게 머물 수 있는 여름 특화 생태정원으로 조성했다.

단순한 천변 산책로를 넘어 ▲ 탁 트인 잔디광장 ▲ 우이천의 수변경관을 조망할 수 있는 ‘풀잎 북데크’ ▲ 야간 경관조명이 어우러진 감성적인 매력정원으로 구성했다. 배롱나무 등 교목·관목류 29종 3,869주, 노루오줌 등의 초화류 48종 1만1270본을 식재해 특히 여름에 아름답고 화려한 꽃과 식물을 감상할 수 있도록 했다. 여름철 폭염 속 시민들은 청량한 색감의 꽃과 수변 풍경 속에서 자연의 향기와 바람을 느끼며 도심 속 무더위를 식힐 수 있을 것으로 기대된다.

이와 함께 정릉천은 내부순환로 하부의 어둡고 황량했던 공간을 자연 친화적인 정원형 휴식공간으로 개선하는 사업을 추진했다. 교각 하부 산책로를 따라 수국 등 교목·관목류 16종 2387주, 버베나 등 초화류 20종 5198본을 심어 사계절 변화를 느낄 수 있는 정원을 조성했다.

특히 월곡역 복개교 일대에는 모든 세대가 함께 이용할 수 있는 운동 공간을 마련해 그간 단순한 통행 공간에 불과했던 정릉천 하부를 활기 넘치는 복합 문화·체육 공간으로 탈바꿈시켰다.

성북구 관계자는 “우이천의 지형적 특성을 살린 창의적 공간 조성과 정릉천의 실용적 개선을 통해 시민이 집 가까이에서 사계절의 풍취를 느끼는 품격있는 여가를 누릴 수 있게 됐다”며 “앞으로도 하천의 특성을 살린 여가 공간 조성을 통해 시민 삶의 질을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.