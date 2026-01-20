무협, 기후테크 투자 트렌드 분석 보고서 발간 글로벌 에너지 전환 투자 2조 달러 돌파 기후 대응 ‘선언’에서 ‘이행’ 단계로 韓 기후테크, 성장자본·실증 기회 부족에 스케일업 병목 지속

[헤럴드경제=정경수 기자] 글로벌 기후위기 대응이 선언을 넘어 본격적인 실행 단계로 접어들면서, 기후테크 산업의 경쟁력이 기술 개발(R&D) 중심에서 ‘자본 조달과 실증 역량’으로 이동하고 있다는 분석이 나왔다.

한국무역협회 국제무역통상연구원은 20일 발표한 ‘글로벌 기후테크 투자 트렌드 분석과 한국 투자생태계 활성화 전략’ 보고서를 통해 “각국의 탄소중립 목표가 실제 설비 투자와 인프라 구축으로 이어지면서, 안정적인 자본 조달과 현장 실증 능력이 기후테크 기업의 성패를 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다”고 밝혔다.

보고서에 따르면 2024년 기준 글로벌 에너지 전환 설비·인프라 투자는 약 2조800억달러로 집계됐다. 이는 2015년 약 3800억달러 대비 5배 이상 증가한 규모로, 역대 최대치다. 기후 대응이 정책적 선언에 머물지 않고 산업 현장에서 실제 프로젝트로 이행되는 단계에 진입했다는 의미다.

반면 우리나라의 기후테크 투자 환경은 여전히 구조적 한계를 안고 있는 것으로 나타났다. 보고서는 국내 기후테크 투자가 기술 개발 이후 설비 구축과 양산 단계로 이어지는 ‘성장 자본’ 공급이 원활하지 않다고 지적했다. 이로 인해 유망 기업들이 글로벌 시장 진출 과정에서 자금 조달에 어려움을 겪으며 스케일업의 병목 현상이 지속되고 있다는 분석이다.

실증 기회 부족 역시 주요 과제로 꼽혔다. 기후테크는 실제 현장에서 설비를 가동하며 축적한 운영 데이터가 기술 신뢰도의 핵심 근거가 되지만, 국내 공공 입찰 시스템은 여전히 가격 중심 평가에 치우쳐 있어 혁신 기술의 초기 시장 진입이 쉽지 않다는 것이다.

이에 대한 해법으로 보고서는 공공이 초기 위험을 분담해 민간 투자를 유인하는 ‘민관 혼합금융’ 확대를 제시했다. 이는 대규모 초기 자금이 필요한 기후테크 기업의 자금 조달 문턱을 낮추는 마중물 역할을 할 수 있다는 설명이다. 이와 함께 ▷공공 연구시설을 활용한 기술 검증 및 실증 지원 ▷공공 조달과 연계한 초기 수요 창출 등도 정책 과제로 제언했다.

특히 보고서는 미국 캘리포니아주의 ‘칼씨드’ 프로그램을 벤치마킹 사례로 소개했다. 칼씨드는 초기 기후테크 기업의 ‘죽음의 계곡’을 해소하기 위해 자금 지원과 멘토링, 실증, 보급을 통합적으로 지원하는 프로그램으로, 기술 개발부터 시장 진입까지를 단일 경로로 연결한 것이 특징이다.

박소영 한국무역협회 수석연구원은 “우리나라는 배터리·철강·자동차 등 탄소 다배출 산업의 양산 기반과 풍부한 수출 경험을 보유한 아시아 제조 밸류체인의 허브”라며 “이 같은 제조 역량을 기후테크 상용화의 발판으로 삼기 위해서는 공공 주도의 실증 환경을 체계적으로 확대하고, 이를 혼합금융으로 뒷받침하는 투자 생태계 조성이 시급하다”고 강조했다.