면접 준비 청년 최대 17만원 시험 준비 청년 연간 10만원

[헤럴드경제=박준환 기자]동두천시가 청년들의 취업 준비 비용 부담을 덜고 구직활동을 촉진하기 위해 ‘청년구직비용 패키지 지원(일명 동두천청년합격지원세트)’ 사업을 추진한다.

20일 시에 따르면 이 사업은 면접과 시험 준비 과정에서 필요한 비용을 지원하는 것으로, 면접 준비 청년에게는 정장 구입·대여, 사진촬영, 헤어·메이크업 비용을, 시험 준비 청년에게는 교재비와 수강료를 지원한다.

면접 준비 청년은 최대 17만원까지 지원받을 수 있으며, 세부 항목은 면접정장 구입·대여 12만원, 사진촬영 2만원, 헤어·메이크업 3만원이다.

시험 준비 청년은 연간 10만원 범위 내에서 필요한 서비스를 선택해 지원받을 수 있으며, 지원 항목은 수강료(최대 10만원) 또는 교재비(최대 3만원) 등이다.

신청은 일자리지원사업 통합접수시스템을 통해 온라인으로만 가능하다. 지원받고자 하는 서비스에 따라 면접확인서, 응시표, 영수증 등 증빙자료를 제출하면, 사용한 금액만큼 지역화폐로 환급받을 수 있다.

한편, 어학·자격시험 응시자는 5월부터 ‘경기청년 역량강화 기회지원 사업’을 통해 응시료를 연 최대 30만원까지 지원받을 수 있다. 해당 사업 예산이 소진될 경우에는 청년구직비용 패키지 지원사업을 통해 추가 지원할 예정이다.

기타 자세한 내용은 일자리지원사업 통합접수시스템에서 지역명을 ‘동두천’으로 검색한 뒤 ‘동두천청년합격지원세트’를 선택하면 확인할 수 있다.