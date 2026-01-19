[헤럴드경제=함영훈 기자] 체코관광청은 현대백화점과 함께 더현대 서울에서 진행 중인 ‘알폰스 무하: 빛과 꿈’ 전시를 보다 많은 관람객에게 알리기 위해, 전시 관람 인증을 기반으로 한 SNS 이벤트를 오는 2월 15일까지 진행한다.

이번 이벤트는 프로모션 기간 동안 전시를 관람한 관람객이라면 누구나 참여할 수 있으며, 전시에서 가장 인상 깊었던 작품을 촬영해 필수 해시태그와 함께 개인 SNS에 업로드한 뒤 더현대닷컴 이벤트 페이지에 게시물 링크를 등록하면 참여가 완료된다.

이벤트 참가자 중 추첨을 통해 1등 당첨자에게는 프라하 왕복 항공권과 줄리어스 호텔 프라하2박 숙박권이 제공된다. 이와 함께 마뉴팍투라 미니 세트(20명), 슈타이너 & 코바르직 시나몬 밀크 초콜릿(20명), 말렌카 케이크(10명) 등 체코를 대표하는 브랜드 제품도 경품으로 제공돼, 전시의 감동을 다양한 방식으로 경험할 수 있도록 했다.

체코관광청은 이번 프로모션을 통해 ‘알폰스 무하: 빛과 꿈’ 전시를 계기로, 알폰스 무하의 고향이자 예술과 역사가 공존하는 체코라는 문화적 배경과 여행지의 정체성을 함께 소개한다는 계획이다. 단순한 전시 관람을 넘어, 프라하를 비롯한 체코 주요 도시들이 지닌 문화유산과 예술, 건축, 라이프스타일을 한국 관람객이 자연스럽게 떠올릴 수 있도록 구성했다.

체코관광청 미카엘 프로하스카 지사장은 “이번 프로모션은 ‘알폰스 무하: 빛과 꿈’ 전시를 계기로 체코에 대한 관심이 실제 여행으로 이어질 수 있도록 기획되었다”며, “한국 관람객들이 체코를 ‘한 번쯤 가보고 싶은 문화 여행지’로 인식하는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.