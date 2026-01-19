[헤럴드경제=최원혁 기자] 인기 디저트 ‘두바이 쫀득 쿠키(이하 두쫀쿠)’의 인기가 식을 줄 모르는 가운데 한 중고 거래 플랫폼에 황당한 판매글까지 올라와 눈길을 끌고 있다.

최근 온라인 커뮤니티 ‘네이트판’에는 ‘두쫀쿠 이건 뭔?’이라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 “쓰레기를 파는 것 아니냐”며 당근마켓에 올라온 한 판매 글의 캡처 화면을 함께 공유했다.

공개된 사진 속 해당 판매 게시글에는 “산 지 1시간도 안 됐다. 두쫀쿠 냄새가 날 수 있다”며 두쫀쿠가 담겨 있던 것으로 보이는 종이봉투를 상품으로 내놓았다. 가격은 500원이다.

이를 접한 누리꾼들은 “허니버터칩 품절 사태 때 냄새 밴 비닐봉지를 팔던 일이 떠오른다”, “쓰레기를 돈 받고 판다”, “두쫀쿠 먹고 트림한 냄새도 팔 기세”라며 어이없다는 반응을 보였다.

일각선 “친구와 장난치려고 올린 글이라고 하더라”, “단순히 커뮤니티에서 화제가 되기 위해 올린 관심 구걸용 글”이라는 해석 글도 나왔다.

이런 현상이 특정 제품의 과도한 유행과 소셜 미디어의 ‘보여주기식 문화’가 결합된 부작용이라는 진단도 나온다. 한 누리꾼은 “한 입 간식이 비싼 데도 없어서 못 살 정도면 경제 상황이 반영된 것 아니냐”며 씁쓸함을 전했다.

한편 두쫀쿠는 겉은 바삭하고 속은 쫀득한 식감의 디저트로, 두바이 초콜릿 트렌드에서 파생됐다. 카다이프(가느다란 면 형태의 중동식 재료)와 피스타치오 등의 재료를 사용한 것이 특징이다. 가격은 개당 5000원 초반대부터 1만원 이상으로 책정되고 있지만 연일 품절 사태가 이어지고 있다.