신규 및 휴면고객 계좌 개설 시 리워드 혜택

[헤럴드경제=정윤희 기자] iM증권은 다음달 26일까지 비대면(스마트지점) 계좌개설 이벤트를 진행한다고 19일 밝혔다.

이벤트 기간 내 iM증권의 비대면 계좌를 개설하는 신규 및 휴면 고객에게 리워드 혜택을 제공한다.

먼저, 네이버페이 토스 등 제휴 플랫폼을 통해 iM증권의 비대면 계좌를 개설하는 고객 선착순 2000명에게 1만5000원의 제휴 플랫폼의 포인트를 지급한다.

iM증권의 모바일트레이딩시스템(MTS)을 통해 계좌를 개설하는 고객 선착순 500명에게는 1만5000원의 생활밀착형 기프티콘을 지급한다. 이벤트는 계좌 개설 후 MTS의 이벤트 상세 페이지에서 참여 신청을 하면 된다. 쿠팡이츠, 네이버페이, 다이소, 티빙, CU편의점 등 기프티콘 5종 중 1가지를 고객이 직접 선택해 받을 수 있다.

국내 주식의 온라인 거래 수수료도 0.01%로 우대해 제공한다. 선물 옵션을 거래할 때는 3개월간 수수료 우대 혜택도 제공하며, 한 번만 거래해도 추가로 최대 3개월까지 연장해 혜택을 제공한다.

계좌 개설 및 이벤트에 관한 보다 자세한 사항은 iM증권 MTS를 참고하거나 고객만족센터로 문의하면 된다.