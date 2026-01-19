2024년 1월 이재명 대표 피습 사건 “김건희 공천 청탁 김상민 전 특보 개입” “경찰 생수 들고 와 범행 현장 물청소”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 서영교 더불어민주당 의원이 2024년 1월 이재명 대통령의 민주당 대표 시절 ‘가덕도 피습 사건’을 두고 은폐·축소 의혹을 제기하며 전면 재조사를 촉구했다.

특히 서 의원은 당시 사건에 사용된 흉기를 공개하면서 “국정원은 인마살상용 ‘스트롱암’ 전투용 단검을 ‘커터칼’로 둔갑시켰고, 경찰은 속목정맥 60%가 잘린 치명적 ‘자상’을 1㎝ 열상으로 축소했다”고 지적했다.

19일 정치권에 따르면, 서 의원은 전날 페이스북에 글을 올려 “윤석열 정부 당시, 살상용 단검을 ‘커터칼’로, 치명적 자상을 ‘1cm 열상’으로 왜곡해 테러의 본질을 지웠다”며 “김건희 공천 청탁 의혹 인물 김상민 전 특보가 국정원 ‘테러 제외’ 보고서를 주도했고, 경찰은 현장을 훼손하며 국정원 조사까지 차단했다”고 주장했다.

이어 “이는 명백한 국가 권력의 조직적 은폐”라며 “오는 20일 국가테러대책위원회는 이 사건을 국가 공인 테러로 규정하고 즉각 재조사에 착수해야 한다”고 촉구했다.

이어 “진실을 덮은 책임, 반드시 물어야 한다”고 덧붙였다.

서 의원은 전날 낸 보도자료에서 “경찰의 행태는 수사가 아니라 ‘공범’ 수준이었다”며 수시가관도 겨눴다. 그는 “폴리스라인을 치고 현장을 보존하기는커녕 생수를 통째로 들고 와 범행 현장을 물청소하며 증거를 인멸했다”고 주장했다. 또한 “심지어 국정원 합동조사팀이 두 차례나 현장에 출동했음에도 옥영미 강서경찰서 총경은 ‘우리가 알아서 하겠다’며 국정원을 돌려보냈다”며 “대테러 주무기관조차 접근하지 못하도록 수사체계를 무력화시킨 비상식적 보고 라인은 대체 누구의 지시인가”라고 물었다.

한편 국무총리실은 오는 20일 ‘제22차 국가테러대책위원회’를 열어 ‘이재명 대통령 민주당 대표 시절 가덕도 피습 사건’에 대한 테러 지정 여부를 심의·의결할 예정이다.

총리실은 “김 총리는 국가정보원에 요청했던 대테러 합동조사팀 재가동 결과와 법제처의 테러 지정 관련 법률 검토 결과를 종합해 국가테러대책위 소집을 결정했다”고 설명했다. 국가테러대책위는 테러방지법 제5조에 근거해 위원장인 국무총리와 대테러 관계기관장 20명으로 이뤄진다.

앞서 이 대통령은 당 대표였던 2024년 1월2일 부산 가덕도 방문 도중 김모(67) 씨가 휘두른 흉기에 왼쪽 목을 찔려 부산대병원을 거쳐 서울대병원에서 수술과 입원 치료를 받았다. 이후 김 씨는 살인미수와 공직선거법 위반죄로 징역 15년을 확정받았다.