[헤럴드경제=최원혁 기자] 오토바이 구매 자금을 마련하려고 금은방에서 귀금속을 훔치려던 10대 4명이 경찰에 붙잡혔다.

19일 광주 북부경찰서는 특수절도미수 혐의로 고등학교 2학년생 A군 등 10대 4명을 붙잡아 조사 중이다.

전북 정읍 한 고등학교에 다니는 이들은 지난 17일 오전 3시40분께 광주 북구 운암동 한 금은방에 침입해 귀금속을 훔치려 한 혐의를 받는다.

A군은 벽돌을 던져 유리창을 깨고 금은방 안으로 들어갔지만 진열장에 보관 중인 귀금속이 없어 미수에 그친 것으로 조사됐다. 나머지 3명은 A군이 절도를 시도하는 사이 금은방 밖에서 오가는 사람이 있는지 망을 보며 범행에 가담했다.

피해 신고를 접수한 경찰은 CCTV로 이들의 신원을 특정해 다음 날 정읍 일원에서 모두 검거했다.

A군은 경찰 조사에서 “오토바이를 사기 위한 자금이 필요해서 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 이들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하는 한편 구속영장 신청을 검토하고 있다.