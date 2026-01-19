[헤럴드경제=민성기 기자] 넷플릭스 ‘흑백요리사2’ 백수저로 출연한 임성근 셰프가 과거 음주운전 3회 적발을 고백해 논란이 불거진 가운데, 그가 예정된 홈쇼핑 일정을 소화했다.

임성근 셰프는 19일 오전 10시35분부터 11시34분까지 약 1시간가량 홈쇼핑 채널 쇼핑엔티에서 ‘한끗다른 뼈없는 갈비찜’ 판매에 나섰다.

임성근 셰프는 이날 라이브 방송에서 자신의 이름이 박힌 해당 제품을 열심히 홍보하며 음주운전 자백 논란과 무관한 모습을 보였다.

OSEN에 따르면 이날 오전 해당 홈쇼핑 방송 후 임성근 셰프는 이날 오후와 오는 20일 예정돼 있던 홈쇼핑 일정 총 4건을 모두 진행하지 않기로 했다.

논란이 확산되자 결국 이후 예정돼 있던 홈쇼핑 일정들을 모두 취소한 것으로 보인다.

케이블TV 관계자에 따르면 임성근은 당초 쇼핑엔티를 통해 19일 오후 4시 30분 ‘포기김치’와 오후 6시 30분 ‘국내산 LA갈비’를 판매하는 현장 라이브 방송에 출연할 예정이었으나 해당 일정이 취소됐다. 이어 20일 오전에도 ‘도가니탕’과 ‘국내산 LA갈비’ 현장 라이브 홈쇼핑을 진행할 계획이었지만 이 역시 취소된 것으로 확인됐다.

전날 임성근 셰프는 유튜브 채널 ‘임짱 TV’에 ‘음식 그리고 음주’라는 제목의 영상을 통해 과거 3번 음주운전 적발 사실이 있음을 고백했다. 영상에서 그는 “다 말씀드리고 사과하는 게 맞다. 숨겨서 될 일도 아니고. 괜히 심려 끼쳐 드린 것 같아 죄송하기도 한데. 갑자기 어마어마한 사랑이 오니까 부담이 간다”며 “내 마음속에 있는 것들을 하나하나 털어내고 싶다. 문제 생기지 않도록 앞으로 조심하고 노력하겠다”고 밝혔다.

이후 임성근 셰프는 자필 사과문을 게재하고 “음주운전은 어떤 이유로도 변명할 수 없는 제 잘못이며 실수”라며 “당시 저는 깊이 후회하고 법적인 처벌을 달게 받았고. 지난 몇 년간 자숙하며 제 자신을 돌아보는 시간을 가졌다. 하지만 최근 과한 사랑을 받게 되면서 과거의 잘못을 묻어둔 채 활동하는 것이 저를 믿어주시는 여러분에 기만이자 예의가 아니라는 생각이 들었다”고 말했다.

이어 “더 늦기 전에 제 입으로 이 사실들 고백하고 사과드리는 것이 도리라고 판단하여 오늘 이 글을 올리게 되었다”며 “과거의 잘못을 잊지 않고 사회에 선한 영향력을 끼칠 수 있는 조리사가 되도록 제 자신을 다스리며 살겠다”고 사과했다.

그러나 임 셰프의 자필사과문에도 누리꾼들은 “음주운전 고백하려면 최소한 주류 협찬은 받지 말았어야 하는 것 아닌가”, “음주 고백 영상에서도 왜 술병을 앞에 두냐”, 음주운전은 실수가 아니다” 등의 반응을 보였다.

임성근 셰프는 국가공인 조리기능장을 보유한 한식 셰프로, 2015년 tvN ‘한식대첩3’ 우승자 출신이다. ‘흑백요리사2’에서는 백수저 셰프로 출연해 TOP7에 오르며 대중적 인지도를 크게 높였다.

최근 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 출연을 비롯해 향후 다양한 예능 프로그램에 출연할 예정이었었다. 그러나 음주운전 고백으로 향후 방송 출연 계획도 차질이 불가피할 것으로 전망된다.