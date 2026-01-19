[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주시가 전남도와 행정통합, 공항 이전 등 현안 대응 기구 구성을 위해 제출한 조직개편안이 시의회 문턱을 넘지 못했다.

광주시의회는 19일 제340회 임시회를 열고 ‘행정기구 설치 조례’와 ‘공무원 정원 조례’를 심의·의결할 예정이었다.

그러나 두 조례안을 상정한 의회 행정자치위원회가 해당 안건 심사를 모두 보류하면서, 이날 본회의는 별다른 의결 없이 산회했다.

광주시가 제출한 행정기구 설치 조례안에는 광주·전남 행정통합 추진 실무를 전담할 ‘행정통합실무준비단’과 ‘통합공항미래도시본부’ 신설 등 조직개편 방안이 담겼다.

공무원 정원 조정 조례안에는 시 공무원 정원을 38명 늘리는 내용이 포함됐다. 행정자치위원들은 이에 따라 안건 의결을 보류한 채 논의를 이어가기로 했다.

다음 의회 회기는 오는 2월 2일에 열릴 예정으로 그때까지 광주시의 행정통합 대응 조직 구성에 차질이 불가피할 전망이다.

광주시의회 행정자치위원들은 “조직개편에 대해 소관 상임위와의 사전 설명과 협의가 없었다”며 “행정통합에 대비해 시의회 공무원 정원도 2~3명 증원하겠다는 약속을 집행부가 해야 한다”고 요구했다.

광주시는 시의회의 정원 증원 요구에 대해 “통합 대상인 전남도의회의 정원 증원 상황을 보거나, 통합 특별법 통과 이후에 검토하겠다”며 이견을 드러낸 것으로 전해졌다.