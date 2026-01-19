여수·포항·서산·울산 남구 등 대상…고용안정 위해 450억원 우선 투입

[헤럴드경제=김용훈 기자] 글로벌 경기 둔화와 산업구조 전환 여파로 석유화학·철강 업종의 고용 불안이 커지자 정부가 고용위기 선제대응지역을 대상으로 현장 점검에 나섰다.

고용노동부는 19일 권창준 차관 주재로 세종청사에서 고용위기 선제대응지역 현장관계자 간담회를 열고, 지역별 고용동향과 정부 지원대책 추진 상황을 점검했다고 밝혔다. 이번 간담회는 지난 15일 김영훈 장관 주재로 열린 고용동향 점검회의의 후속 조치다.

간담회에는 여수, 광주 광산구, 서산, 포항, 울산 남구 등 5개 고용위기 선제대응지역의 지방자치단체 관계자와 지방고용노동청장, 산업·고용 전문가, 현장 관계자들이 참석했다. 이들 지역은 석유화학·철강 등 주력 산업 침체로 고용위기 확산 우려가 제기돼 선제대응지역으로 지정됐다.

참석자들은 각 지역 주력 산업의 위기 징후와 고용 영향, 선제대응지역 지정 이후 정부 지원사업의 추진 현황을 공유하고, 제도 개선이 필요한 사항을 논의했다. 특히 산업 위기가 지역경제 전반의 고용 불안으로 전이되지 않도록 범정부 차원의 협력 필요성에 공감했다.

노동부는 고용 둔화가 지역경제로 확산되는 것을 막기 위해 올해 450억원 규모의 예산을 편성해 고용·산업위기 선제대응지역을 중심으로 일자리 사업을 우선 지원할 계획이다. 현재 지자체를 대상으로 사업 신청 안내를 마쳤으며, 오는 2월 심사를 거쳐 지역별 최종 지원 규모를 확정할 예정이다.

권창준 차관은 “석유화학·철강 등 주요 기간산업의 어려움이 지역 일자리 불안으로 이어지지 않도록 정부 차원의 지원을 아끼지 않겠다”며 “현장에서 제기된 제도 개선 건의는 정책에 신속히 반영해 산업구조 재편 과정에서 소외되는 지역과 노동자가 없도록 면밀히 대응하겠다”고 밝혔다.