지난해 1295대 판매…전체 판매 62% “사계절 기후에 사륜구동 SUV 선호”

[헤럴드경제=권제인 기자] 지프의 아이코닉 스포츠유틸리티차량(SUV) 랭글러가 지난해 국내 시장에서 견조한 성장세를 이어간 것으로 나타났다.

19일 한국수입자동차협회(KAIDA) 통계에 따르면 2025년 국내 랭글러 판매 대수는 총 1295대로, 전년 대비 약 7.3% 증가했다. 이는 같은 기간 지프 전체 판매의 약 62%를 차지하는 수치다.

스텔란티스코리아는 이 같은 판매 실적을 바탕으로 한국이 전 세계에서 랭글러 판매 6위 시장으로 올라섰다고 밝혔다. 전통적인 핵심 시장인 미국과 캐나다를 비롯해 일본, 멕시코, 아랍에미리트(UAE)에 이어 여섯 번째로 많은 판매를 기록한 것으로, 특히 처음으로 중국보다 높은 순위를 차지했다.

2025년 판매 실적을 각국 인구 100만 명당 판매 대수로 환산하면 한국은 25.1대 수준으로, 판매 순위 4위인 멕시코(22.3대)보다 높게 나타났다. 이는 절대 판매량뿐 아니라 인구 대비 판매 밀도 측면에서도 의미 있는 수준의 수요가 형성된 것으로 분석된다.

스텔란티스 코리아는 “한국에서 지프 랭글러 판매가 높은 데에는 기후와 지형에 기반한 사용 환경이 크게 작용한다”며 “사계절이 뚜렷해 장마철 젖은 노면, 겨울철 눈길·빙판, 산지가 많은 도로 환경 등 조건 변화가 잦고, 이에 따라 사륜구동 SUV 선호도가 높게 유지되고 있다”고 설명했다

뿐만 아니라 지프는 랭글러를 ‘스타 모델’로 육성하기 위해 노력하고 있다. 스텔란티스코리아는 2024년부터 한국을 아시아 주요 랭글러 전략 시장 중 하나로 포지셔닝해 왔다. 이를 위해 다양한 스페셜 에디션을 국내에서 자체 기획·개발해 선보였다. 한국 고객의 취향과 사용 환경을 반영한 한정판 모델을 연이어 출시함으로써 고객 선택의 폭을 넓히고 명확한 구매 계기를 만들어냈다

올해로 브랜드 85주년을 맞은 지프는 미국 시장에서 매달 한 종씩, 연중 총 12종의 헤리티지 한정 모델을 선보이는 ‘트웰브 포 트웰브(Twelve 4 Twelve)’ 프로젝트를 진행 중이다. 이 가운데 일부 85주년 기념 한정 랭글러 외 다양하고 유니크한 버즈모델을 한국 시장에 선보일 예정이다.