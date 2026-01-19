성균관대 총동창회는 안규백 국방부 장관, 배기호 전 북미주연합동문회장, 김현겸 팬스타그룹 회장, 김정욱 대한변호사협회 회장에 ‘2025 자랑스러운 성균인상’을 수여했다고 16일 밝혔다. 시상식은 지난 15일 열린 ‘2026년 성균관대 총동창회 신년인사회’에서 진행됐다.

안규백 장관은 제18대 국회의원으로 당선된 이후 주요 보직을 맡아 활동하며 지난해 7월 국방부 장관으로 임명됐다. 또한 국회동문회 회장으로서 모교 후배들을 위한 글로벌리더양성기금을 조성하는 등 대학 발전에 기여해온 공을 인정받았다.

배기호 전 회장은 가주한인약사회 이사장, 로스앤젤레스(LA)민주평화통일자문회 부회장을 역임하는 등 활발한 사회활동을 통해 성균관대의 대외적 위상을 높인 공로를 인정받았다. 또한 그는 북미주연합동문회 제9대 회장과 제11대·12대 이사장을 역임한 바 있다.

또한 김현겸 회장은 1990년 ㈜팬스타엔터프라이즈를 설립했으며 정부와 관련 협회로부터 다수의 상을 받았고, 제8대·9대 대한민국해양연맹 총재직을 맡는 등 국가 경제와 사회 발전에 기여했다.

김정욱 회장은 한국법학전문대학원 법조인협의회 초대 회장을 역임했으며 제53대 대한변호사협회장으로 선임됐다. 아울러 성균관대 법학전문대학원 객원교수로서 후학양성에도 기여했다는 평가를 받았다. 천예선 기자