머스크, “AI5 설계 거의 완료” 삼성 테일러팹서 생산 앞둬

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 자율주행칩 ‘AI5’ 설계가 막바지 단계에 접어들었고 ‘AI6’은 설계 초기 단계라고 밝혔다. 조만간 생산에 돌입할 것으로 보이면서 삼성전자 파운드리에 청신호가 켜졌다는 신호가 나온다.

18일(현지시간) 머스크는 소셜미디어 엑스에 “AI5칩 설계는 거의 완료됐다”며 “AI6칩 설계도 초기 단계에 들어갔다”고 밝혔다. 이어 “AI7, AI8, AI9로 이어질 예정이며, 설계 주기는 9개월을 목표로 하고 있다”고 덧붙였다.

이는 그간 3년가량이 소요됐던 AI3·AI4의 개발·양산 주기를 AI5부터 대폭 단축하겠다는 의지로 풀이된다. 그는 자사 AI 칩에 대해 “단언컨대 세계 최고 생산량을 기록할 것”이라고 예측했다.

테슬라의 AI5칩 설계 완료는 삼성전자의 파운드리(반도체 위탁생산) 실적 개선의 신호탄이 될 것으로 보인다. 테슬라는 지난해 7월 삼성전자와 약 23조원 규모의 반도체 공급 계약을 체결했다.

삼성전자는 올해 가동 예정인 텍사스주 테일러 공장 등에서 2∼3나노(㎚·10억분의 1m)급 선단 공정을 통해 테슬라 칩을 생산할 것으로 알려졌다.

AI5 일부 물량과 AI6이 테일러 공장의 주력 생산 품목이 될 가능성이 크다. 머스크는 지난해 10월 실적발표 당시 “삼성전자와 TSMC 모두 AI5 작업을 할 것”이라고 말해 삼성전자의 AI5 생산 참여를 공식화했다.

당초 업계에서는 AI5 물량이 TSMC에 할당될 것으로 예측했으나, 머스크가 세계 최대 물량과 9개월 단위 설계 주기를 공언함에 따라 삼성전자가 소화해야 할 물량도 늘어날 것으로 예상된다.

이재용 삼성전자 회장은 지난해 말 미국 출장에서 머스크를 만나 포괄적인 기술 협력 방안을 논의한 것으로 알려졌다. 테슬라의 AI 시리즈 칩은 자율주행 차량과 로봇, AI 모델 등을 구동하는 고성능 칩이다.

삼성전자 파운드리는 지난해 애플의 차세대 아이폰에 탑재되는 이미지센서 수주도 따내는 등 고객사 확대에는 성공했다. 이에 연간 매출은 2조5000억원 안팎으로, 역대 최대치를 기록한 것으로 추정된다.

하지만 적자를 벗어나기 위해서는 수익성 개선을 위한 추가 노력이 필요한 상태다. 증권업계는 파운드리와 시스템LSI사업부를 합친 삼성전자의 비메모리 사업이 지난해 6조원대의 영업손실을 기록했을 것으로 보고 있다. 올해도 2조7000억∼3조5000억원의 적자가 예상된다. 박지영 기자