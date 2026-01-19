[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]2026년 상반기 공공일자리 사업(공공근로, 지역공동체일자리)이 추진된다.

인천시는 올해 공공일자리 사업의 연간 채용 목표 인원을 총 695명으로 설정하고 이 중 공공근로사업 420명, 지역공동체일자리사업 275명을 기준으로 인천시 10개 군·구에서 사업을 추진할 계획이라고 19일 밝혔다.

연간 실제 채용 규모는 군·구별 수요와 사업 여건에 따라 조정될 수 있다.

공공근로사업은 정보화 추진, 공공서비스 지원, 환경정비, 안전관리 등 4대 분야를 중심으로 운영된다.

참여자는 행정업무 보조, 공공시설 관리, 생활환경 개선 등 시민 생활과 밀접한 업무를 수행하게 된다.

지역공동체일자리사업은 지역자원활용형, 지역기업연계형, 서민생활지원형, 지역공간개선형 등 4대 유형으로 추진된다.

신청 자격은 만 18세 이상 인천시민으로, 가구소득이 기준중위소득 60% 이하이면서 재산이 4억원 이하인 경우 신청할 수 있다.

참여자 모집 공고 및 접수 일정은 군·구별로 상이하나, 통상 상반기 사업은 1월 중 모집을 진행하고 2월부터 사업을 개시할 예정이다.

자세한 사항은 각 군·구 누리집에 게시되는 모집 공고를 통해 확인할 수 있다.