지난 13~17일 베트남 호치민에서 진행

[헤럴드경제=김희량 기자] 우미희망재단은 산재피해가정, 다문화가정 청소년 진로탐색지원프로그램 우미드림파인더의 일환으로 13일부터 17일까지 베트남 호치민에서 해외캠프를 진행했다고 19일 밝혔다.

이번 해외캠프에는 광주와 부산 지역의 초등학생(5~6학년) 및 중학생 20명이 참가했다. 참가자들은 베트남의 경제 수도인 호치민을 방문해 현지에 진출한 한국 기업을 견학하고 역사·문화 체험을 통해 넓은 세상을 경험하는 시간을 보냈다.

참가자들은 에어백·타이어용 산업 소재를 생산하는 코오롱 인더스트리 빈증 공장에서 한국의 기술력과 베트남의 산업 환경이 결합된 글로벌 제조 현장을 경험했다. 교육부 산하 재외교육기관인 호치민시 한국교육원을 방문한 학생들은 베트남 현지인들에게 한국어와 문화를 알리는 모습도 체험했다.

이외에도 베트남 전쟁 종식과 통일의 역사를 담고 있는 통일궁에서 팀별 미션을 수행하며 베트남의 역사를 배우고 현지 식재료를 활용한 요리 수업을 통해 베트남 문화를 이해하는 시간을 가졌다.

2018년부터 시작된 우미드림파인더는 우미희망재단이 글로벌 아동권리 전문 비정부기구(NGO) 굿네이버스와 업무협약을 맺고 진행하는 대표적인 사회공헌 프로그램이다. 해외 캠프 외에도 1:1 멘토링, 진로 체험, 진로 장학금 등을 통해 아동과 청소년의 건강한 성장을 지원하고 있다.

이춘석 우미희망재단 사무국장은 “이번 캠프가 참여 학생들에게 더 넓은 세상을 바라보고 자신의 꿈을 구체화하는 계기가 되었기를 바란다”며 “앞으로도 아동·청소년들이 미래의 인재로 성장할 수 있도록 다양한 진로 탐색 프로그램을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.