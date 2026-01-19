[헤럴드경제=김보영 기자] 경남 하동군수가 하동군의회 여성 군의원을 성추행한 혐의로 검찰에 넘겨졌다.

경남경찰청은 지난 9일 하승철(62) 군수를 강제추행 혐의로 검찰에 불구속 송치했다고 18일 밝혔다.

하 군수는 지난해 2월 하동군보건소에서 열린 하동군여성단체협의회 정기총회 행사 이후 국힘의힘 A의원(60대)에게 부적절한 신체 접촉을 한 혐의를 받고 있다. 하 군수는 행사가 끝나고 참석자들과 악수하는 과정에서 A의원의 악수한 손을 당겨 A의원을 끌어안은 것으로 조사됐다.

A의원은 사건 발생 7개월 뒤인 지난해 9월 하 군수를 경찰에 고소했다. 하 군수와 같은 당 소속인 A의원은 당시 “하 군수가 갑자기 ‘한번 안아 보자’며 포옹하면서 수치심과 모멸감을 느꼈다”며 “법적 대응으로 당내에 분란을 일으킬 수 있다는 등 이유로 이 사안 공론화를 망설일 수밖에 없었다”고 밝혔다. 경찰 조사에서도 A의원은 ‘기분이 나빴다’고 진술한 것으로 전해졌다.

하 군수는 성추행 의혹이 일자 즉각 입장문을 내고 “A의원의 주장은 전혀 사실이 아닌 허위이며 악의적인 의도에서 비롯된 것”이라며 반박했다. 그는 “A의원은 특정 건설업자에게 특혜를 주도록 하동군에 요구하는 등 부적절한 거래를 시도한 것으로 알려져 있다”며 “이번 의혹 제기가 스스로의 곤경을 모면하기 위한 시도, 그 일환으로 이루어진 것이라고 판단한다”고 주장했다.

하지만 경찰은 행사 참석자 등 목격자 진술을 토대로 범죄 혐의가 있다고 판단해 사건을 검찰에 송치했다.