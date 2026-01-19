사용자 편의 고려한 다양한 기능 ‘눈길’ 홈쇼핑 및 백화점 등으로 유통망 확대

[헤럴드경제=최은지 기자] 오스템파마는 신제품 ‘와픽 UV 구강세정기(WO-203)’를 출시했다고 19일 밝혔다. ‘와픽(WOPICK)’은 치과 전문기업 오스템임플란트의 자회사인 오스템파마가 운영하는 구강전자기기 전문 브랜드다.

새로 선보인 ‘와픽 UV 구강세정기’는 기존 모델 ‘와픽 핸디(WO-201)’에 비해 위생성을 대폭 개선하고 기능을 혁신적으로 강화했다. 가장 큰 변화는 99.99% UV 살균 기능을 탑재했다는 점이다. 사용 후 2분간 물통과 호스를 살균해 세균 번식을 효과적으로 방지함으로써 장기간 위생적으로 사용 가능하다.

세정력 또한 한층 강화했다. 어떤 각도에서도 끊기지 않는 물줄기와 일정한 수압 유지를 위해 호스에 무게추를 적용했다. 분당 최대 1,600회의 맥동 수류 기술이 적용돼 힘있게 끊어 쳐주는 물줄기가 치아 사이의 찌꺼기까지 말끔하게 제거하고 보다 강력한 세정력을 제공한다. 여기에 ▷클린(Clean) ▷소프트(Soft) ▷마사지(Massage) ▷커스텀(Custom)의 4가지 모드와 1단계에서 7단계까지의 세밀한 수압 조절 기능을 더해 사용자의 구강 상태에 따른 맞춤 세정이 가능하도록 했다.

보관과 휴대의 편의성을 고려해 본체를 물통 내부에 넣을 수 있는 구조로 설계하고, 무게도 기존 230g에서 215g으로 줄였다. 생활 방수 기능(IPX7 등급), 2분 스마트 타이머 등 일상 사용에 유용한 기능도 고루 갖추고 있다.

이번 신제품은 출시와 함께 지난 7일 스타 쇼호스트인 이민웅이 진행하는 신세계쇼핑의 ‘웅니버스’를 통해 소비자에게 첫선을 보였다. 오스템파마는 이달 중 신세계백화점 11개점 및 현대백화점 3개점을 비롯해 신제품 판매망을 확대할 계획이다.

오스템파마 관계자는 “와픽 UV 구강세정기는 사용자의 위생과 편의성을 고려해 프리미엄 사양으로 개발된 제품”이라며 “앞으로 다양한 혁신 제품으로 고객의 구강건강을 책임지는 브랜드로 와픽을 육성할 방침이다”고 전했다.