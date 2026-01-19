야음뉴타운 첫 입주 프리미엄…전용 84㎡ 62실 공급

[헤럴드경제=김희량 기자] DL이앤씨는 울산 남구 야음동 828-29번지 일원에 들어서는 e편한세상 번영로 리더스포레 주거형 오피스텔을 분양한다고 19일 밝혔다.

이 단지는 지하 5층~지상 최고 37층, 2개 동 규모로 앞서 공급된 아파트(192가구)의 경우 100% 분양을 완료된 곳이다. 이번에 선보이는 오피스텔은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 총 62실을 공급한다. 야음뉴타운에서 처음 공급하는 브랜드 주거형 오피스텔로 소형 타입 아파트 희소성이 높은 울산 남구에서 아파트를 대체할 상품으로 많은 기대를 모은다. 실제 울산 남구는 내년까지 전용 60㎡이하 아파트 입주 물량이 단 39가구에 불과하다.

최근 수도권을 중심으로 강도 높은 아파트 규제가 적용되고 있는 가운데 청약과 금융 측면에서 비교적 유연한 조건을 갖췄다. 청약통장 없이 만 19세 이상이면 누구나 청약할 수 있고 당첨 후에도 향후 아파트 청약 시 무주택 자격 유지가 가능하다. 준주택으로 분류돼 주택담보대출비율(LTV)은 최대 70% 수준까지 적용되며 자금조달계획서 제출 의무도 없다.

이와 함께 DL이앤씨는 계약금 5%와 중도금 무이자, 계약지원금 혜택 제공 등을 통해 수요자의 초기 자금 부담을 낮췄다. 또 계약 직후 전매가 가능하다.

울산은 오는 2030년까지 약 13조 원의 민간투자가 이뤄지는 이차전지 특화단지 지정과 약 2조 원 규모의 현대자동차 전기차 전용 공장 건설 등이 본격화되면서 고소득 일자리 유입이 기대된다. 이밖에도 AI 데이터센터 구축을 위한 미포국가산업단지 내 약 7조 원 규모의 투자, ‘샤힌 프로젝트’를 통한 온산 석유단지 약 9조3000억원 투자 등 단지 주변 대규모 사업이 진행 중이다.

해당 단지는 도보 거리에 울산 트램 2호선 야음사거리역(가칭)이 예정된 역세권 입지다. 선암호수공원이 인접해 쾌적한 주거환경을 자랑한다. 홈플러스와 다양한 상업시설, 의료시설 등 편의시설이 가까워 높은 생활 편의성을 제공한다. 단지 인근에는 야음초와 야음중이 위치해 안전한 도보 통학이 가능하다. 대현동 학원가와도 가까워 자녀 교육에 유리한 환경을 갖췄다.

단지는 전용 84㎡ 타입에 아파트와 동일한 주거형 3룸 구조 및 바닥난방 시스템, 실외기실 후면배치 등을 도입했다. 주차 공간도 법정 기준을 웃도는 호실당 약 1.4대다. e편한세상 번영로 리더스포레는 오는 23일 주택전시관 오픈을 시작으로 1월 28일부터 29일까지 이틀간 청약을 진행한다. 2월 3일 당첨자를 발표하며, 5일부터 6일까지 계약을 진행한다.