제러미 롤리슨 채용 MS 유럽대외협력 EU 정책팀장 출신 디지털 규제 확대되는 EU에 선제적 대응

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 미국 빅테크 마이크로소프트(MS) 출신 EU 디지털 정책 전문가 제러미 롤리슨(46) 씨를 상무급 임원으로 영입했다. 삼성전자의 매출액에서 유럽 시장이 차지하는 비중이 확대되는 가운데, 유럽연합(EU)의 엄격한 디지털 규제에 선제적으로 대응하기 위한 것으로 보인다.

롤리슨 씨는 미국 출신으로 MS에서 10여년 간 EU를 상대로 대관 업무를 전담해온 것으로 알려졌다. 그는 19일(현지시간) 벨기에 브뤼셀에 있는 삼성전자 유럽총괄 대외협력팀(팀장 이상주 부사장)에 출근해 본격적인 업무를 시작한다.

미국 버지니아주 리치먼드대학을 졸업한 롤리슨 씨는 프랑스 명문 정치대학 시앙스포에서 유럽학 석사학위를 받았다. 노키아를 거쳐 2014년 MS에 합류한 이후 줄곧 EU 대외협력 분야에서 활동했으며, 최근까지 MS의 유럽대외협력 EU 정책팀장을 맡았다.

그는 링크드인 프로필을 통해 “EU 디지털·인터넷 정책 및 규제, 클라우드 컴퓨팅, 데이터 보호와 개인정보 보호, 사이버 보안 분야를 전문으로 한다”고 소개했다. EU 본부가 자리한 브뤼셀에서 폭넓은 네트워크를 구축한 만큼, 삼성전자의 EU 정책 및 규제 대응 역량 강화에 기여할 것으로 기대된다.

EU는 삼성전자 연간 전체 매출의 약 17%(약 5조1000억원)을 차지하는 핵심 시장이다. 그러나 최근 유럽에서 디지털·산업 전반에 걸친 규제가 빠르게 강화되면서 현지 사업 환경을 안정적으로 유지하기 위한 정교한 정책 대응 필요성이 커지고 있다.

대표적인 디지털 규제로는 디지털시장법(DMA)이 꼽힌다. DMA는 일정 규모 이상의 플랫폼 사업자를 ‘게이트키퍼’로 지정해 시장 지배력 남용을 제한하는 제도다.

삼성전자는 2023년 지정 대상에서는 제외됐으나, 애플·알파벳·아마존·메타·MS 등 미국 빅테크 5개사 등 삼성전자의 협력사가 직접적 규제 대상에 포함된 만큼 규제 범위와 적용 기준이 확대될 가능성에 대비해야 할 필요성을 느낀 것으로 보인다.